Esses famosos são donos de marcas E VOCÊ NÃO SABIA

Muitos famosos utilizam do seu sucesso para apostar em outras áreas e mesmo que não divulguem, essas celebridades criam ou investem em marcas existentes dos diversos ramos possíveis. Se você tem curiosidade de saber quais são os famosos que são donos de marcas, veja a lista a seguir.

Vanderlei Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo já atuou como jogador de futebol, mas ficou muito mais conhecido como treinador, carreira que começou ainda jovem, em 1983, aos 29 anos. Sua última passagem como técnico foi em 2021, quando comandou o Cruzeiro.

Além da carreira de futebol, Luxemburgo resolveu investir em uma emissora de televisão, comprando a filial da Record em Tocantins em 2018. Ele também participa da programação e o técnico já apareceu em vários programas e possui o seu próprio horário na grade com o ‘Peladão do Luxa’.

Madonna

A multiartista Madonna já possui uma boa quantia em dinheiro que pode ficar para as suas futuras gerações por muito tempo, mas isso não impede que a celebridade invista em outros caminhos além da música. Para que brasileiros matassem a saudade de casa, alguns cidadãos levaram para os Estados Unidos água de coco em 2004 e criaram a empresa ‘Vita Coco’. Madonna teve contato com a bebida e gostou, então resolveu investir mais de um milhão de dólares na empresa em 2010. Outros artistas também aderiram à ideia e investiram na Vita Coco.

Beyoncé

Outra cantora aclamada mundialmente e com uma boa quantia em dinheiro para investir é a Beyoncé, que resolveu apostar em uma empresa de água agua saborizada e colocou 31 milhões de dólares na iniciativa ‘Lemon Perfect’.

Chitãozinho e Xororó

Voltando para o Brasil, a dupla Chitãozinho e Xororó resolveu pegar uma parte do dinheiro adquirido nos mais de 50 anos de carreira e investir em um condomínio residencial chamado ‘Evidências’, nome de uma das músicade de maiores sucessos da dupla. O empreendimento, que começou em Indaiatuba deu certo e a rede passou ocupar outros espaços.

Além das casas, Chitãozinho e Xororó possuem uma rede de churrascaria chamada ‘Montana’, com forte presença em shoppings de diversos estados.

Com informações do canal no Youtube ‘Nerd Show’.

