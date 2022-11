Essa é a doença que ‘impede’ Bolsonaro de usar calças

O presidente em exercício até o final do ano, Jair Bolsonaro (PL) está recluso desde que foi derrotado nas urnas por Lula (PT), que assume a Presidência do Brasil a partir de 2023 por mais quatro anos. Devido ao seu confinamento, muito se especulou sobre o seu sumiço das aparições públicas ou em lives, que se tornaram comuns em seu governo. Após pessoas próximas de Bolsonaro comentar sobre a sua saúde, o vice-presidente Mourão informou que o presidente está repousando.

“Ele não pode colocar calça, como é que ele vai vir aqui de bermuda?”, explicou o vice-presidente Hamilton Mourão ao jornal O Globo. O companheiro de Bolsonaro na presidência disse que a doença é a erisipela, infecção que afeta principalmente as pernas, impedindo de cobri-las.

O que é erisipela?

A erisipela é uma doença na superfície da pele causada principalmente pelas bactérias Streptococcus ou Staphylococcus aureus. Além das pernas, a condição também afeta o rosto. O microrganismo se aloja na pele a partir de alguma abertura, como cortes, feridas, picada de inseto ou após uma cirurgia. Pacientes que sofrem de outras doenças como infecções fúngicas, obesidade, problemas de circulação ou diabetes ou ainda com um sistema imunológico enfraquecido correm mais riscos.

Sintomas

Segundo o site Meganotícias, os sintomas mais comuns da doença são:

Inflamação e dor no local;

Sensação de calor ao toque;

Febre;

Calafrios;

Fadiga.

Dor de cabeça;

Vômito.

Calças precisam ser evitadas?

Mesmo com a confirmação de Mourão sobre a doença e o comentário sobre o chefe do país não poder utilizar calças, especialistas consultados pelo UOL dizem que o afastamento de atividades é necessário em virtude do repouso, mas que as calças não são um problema.

“As pernas são os locais preferenciais, pois são mais predispostas a traumas e micoses interdigitais [entre os dedos]. Além do tratamento medicamentoso, o ato de colocar as pernas para cima ajuda no retorno do sangue e facilita a cicatrização”, explica Jose Roberto Fraga Filho, dermatologista da SBCD (Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica ao site.