4 perfumes femininos para conhecer ainda esse ano

Se você é do tipo de mulher que gosta de conhecer coisas novas, que tal também fazer isso com os perfumes? Confira a seguir 4 perfumes femininos nacionais para você conhecer até o final do ano.

Instance Harmonia - Eudora

Lançado neste ano de 2022, Instance Harmonia é um perfume almiscarado que também traz um forte aroma floral. Ele cai bem em qualquer estação do ano e horário do dia, podendo ser o item perfeito para dar de presente no amigo secreto.

As notas de topo são Bergamota, Mimosa e Pera. As notas de coração são Jasmim, Íris e Cardamomo e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Baunilha.

Floratta Fleur d’ Éclipse - O Boticário

Essa também é uma fragrância lançada 2022. Chama atenção pelo aroma floral frutado e por ter um caminho mais adocicado, combina melhor com eventos noturnos.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Lichia, Pera, Bergamota e Creme. As notas de coração são Magnólia, Rosa Turca, Osmanthus e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli ou Oriza, Âmbar e Vetiver.

Amor Amor - Cacharel

Este não é um perfume nacional, mas o valor por ele pode compará-lo a um. A fragrância é considerada clássica e foi lançada em 2003 sob as notas de

As notas de topo são Groselha Preta, Laranja, Mandarina, Toranja, Cássia e Bergamota as notas de coração são Rosa, Damasco, Jasmim, Lírio e Lírio-do-Vale as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Almíscar, Âmbar e Cedro da Virgínia

É indicado para o dia mas também pode ser utilizado de noite.

Biografia Assinatura - Natura

Uma das melhores linhas de perfumes femininos da Natura de acordo com os especialistas e usuários é a Biografia. O perfume Assinatura, lançado em 2019 traz notas de Amêndoa, Mandarina e Pera no topo. As notas de coração são Baunilha, Tuberosa, Jasmim, Cumarina e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Priprioca, Patchouli ou Oriza e Almíscar.