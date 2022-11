Você pode reproduzir a mensagem de voz que gravou no app WhatsApp antes de enviá-la para conferir se a gravação está de acordo com o que você deseja.

Como detalhado pelo blog do app de mensagens, se trata de uma função rápida, disponível para os sistemas Android e iOS.

Truque rápido para escutar uma mensagem de voz antes de enviá-la no app WhatsApp

Para reproduzir sua mensagem de voz antes de enviá-la. Confira como:

Abra uma conversa individual ou em grupo no app de mensagens.

Toque e segure o ícone de microfone e, em seguida, deslize-o para cima para ativar a gravação com as mãos livres.

Comece a falar.

Assim que terminar, toque no ícone de parar.

Toque no ícone de reproduzir para ouvir sua gravação. Você também pode tocar em qualquer parte da gravação para reproduzir a partir daquele ponto.

Toque no ícone de lixeira para apagar a mensagem de voz ou no ícone de enviar para enviá-la no app.

