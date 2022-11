Sonda da NASA investiga intrigante leito rochoso encontrado em Marte

O rover Perseverance Mars da NASA começou a explorar uma área que a equipe científica chama de “Yori Pass”, perto da base do antigo delta do rio Jezero Crater.

Como detalhado pela NASA, a equipe está ansiosa para explorar a região há vários meses, depois de avistar uma rocha semelhante a uma da qual o Perseverance coletou amostras em julho.

A característica é tão tentadora para os cientistas porque é arenito, que é composto de grãos finos que foram carregados de outros lugares pela água antes de assentar e formar a pedra.

As amostras do Perseverance são fundamentais para a primeira etapa da campanha de Retorno de Amostras de Marte da NASA-ESA , que começou quando o rover armazenou em cache sua primeira rocha com núcleo em setembro de 2021.

Como detalhado pela NASA, a busca na cratera Jezero por bioassinaturas é um dos quatro objetivos científicos do rover Perseverance.

Junto com suas 14 amostras de núcleos de rocha, o rover coletou uma amostra atmosférica e três tubos de teste, todos armazenados na barriga do rover.

Depois de coletar uma amostra de Yori Pass, o Perseverance dirigirá por 227 metros a sudeste até uma mega ondulação de areia.

Localizada no meio de um pequeno campo de dunas, a ondulação – chamada de “Montanha de Observação” pela equipe científica – será onde o rover coletará suas primeiras amostras de regolito, ou rocha triturada e poeira.

Texto com informações da NASA