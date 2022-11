Os signos que mantém pretendentes muito interessados

Quando se trata de conquista e romance, alguns signos do zodíaco podem atrair pretendentes e marcam seus pensamentos, de forma que o interesse só aumenta cada vez mais.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

Por mais impulsivo que possa ser, o ariano recebe mais olhares interessados do que criticas. Ele gosta de liderar e se destacar, entrando em competições com a certeza de levar a melhor. No amor, isso pode se intensificar bastante e ele não nega uma aventura, o que faz toda a diferença para parceiros que amam desafios.

Touro

O taurino não tem medo de demonstrar sua personalidade e perseverança. O que pode parecer um pouco hostil para alguns, acaba se tornando um grande magnetismo para outros. Suas relações são mais estáveis e eles investem em romantismo, o que rouba o interesse principalmente de quem deseja algo mais sério.

Gêmeos

O geminiano costuma ser muito interessante e tem uma capacidade admirável de se adaptar em alguns ambientes e se destacar positivamente. Por isso, pode atrair pessoas que ficam muito interessadas e buscam se conectar principalmente intelectualmente com eles. Com a capacidade de se comunicar bem e surpreender com o que pensam, as relações se alimentam com muitas descobertas e trocas.

