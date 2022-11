O que comer antes de dormir para não engordar?

Mesmo com uma parcela da população evitando jantar antes de dormir pois acham que a comida à noite causa o aumento de peso, o site Tua Saúde explica que isso não é necessariamente verdade. Contudo, é preciso saber quais alimentos são mais ideais para o consumo antes de dormir pois, dependendo do prato, pode sim causar o aumento de massa gorda.

O correto antes de dormir é fazer lanches leves e de fácil digestão. Além disso, é preciso que o alimento tenha propriedades que acalmam para facilitar o sono, como vitamina de abacate e leite com mel, por exemplo.

Para aquelas pessoas que preferem ingerir uma bebida antes de dormir, às que possuem propriedades calmante são as mais indicadas, como chá de camomila ou suco de maracujá.

Além dos alimentos, dormir bem é a chave para manter o peso que você deseja, pois o sono ajuda no processo de emagrecimento e na recuperação e crescimento do músculo.

Lanches para fazer antes de dormir

Um erro comum entre os indivíduos que estão buscando o emagrecimento é achar que não comer nada antes de dormir é eficaz neste processo. Contudo, o site especializado em saúde explica que isso faz com que se tenha mais fome no dia seguinte. Por isso as refeições noturnas mais indicadas são:

Um copo de bebida de arroz, soja ou leite;

Um iogurte;

Uma vitamina de morango ou kiwi;

Uma gelatina.

Se o objetivo for o aumento de massa muscular e não o emagrecimento, é preciso se alimentar de alimentos ricos em proteínas, como leites e derivados, ovos e carboidratos de baixo índice glicêmico.

Melhor horário para se alimentar

Para que a o alimento consumido antes de dormir não faça mal durante à noite, é preciso evitar uma refeição gordurosa e comer ao menos três horas antes de se deitar para dormir.