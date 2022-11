4 ótimos perfumes contratipos para a sua coleção

Perfumes contratipos são aqueles inspirados em fragrâncias importadas de alto nível. Essas fragrâncias costumam possuir um valor bem mais em conta e, dependendo da empresa, traz um aroma e uma qualidade muito próxima das suas inspirações. Confira a seguir 4 ótimos perfumes contratipos segundo o canal do Youtube ‘Perfumolândia’.

Thamus - In The Box

Thamus, da casa In The Box, tem como inspiração olfativa o importado Herod, da marca de nicho Parfums de Marly. É um perfume totalmente elegante e exclusivo, ideal para encontros pois traz no topo pimenta e canela.

As notas de saída são pimenta e canela. As notas do coração são folha de tabaco, ládano e incenso e o perfume finapiza com notas de fundo em almíscar, baunilha, patchouli, vetiver, óleo de cipriol.

Amórgos - Thera Cosméticos

Lançado em 2017, o perfume Amórgos é perfeito para ‘homens sofisticafos de espírito livre’, como diz sua própria descrição. É um perfume amadeirado, mas diferenciado.

As notas de saída são pimenta rosa. limão, toranja e gengibre. Já as notas de corpo são grapefruit cedro, labdanum e vetiver e as notas de fundo são incenso, sândalo, almíscar e patchouli.

Dio Cologne - Par Fun

Inspirado em Dior Homme Cologne, uma das marcas designers mais cobiçadas, suas notas mais evidentes são bergamota e calábria. Seu diferencial está na fixação prolongada.

Jocker - Nuancielo

Outra marca nacional focada em perfumes contratipos é a Nuancielo. Jocker é a inspiração olfativa de 212 Men Party Fever, de Carolina Herrera, sendo 212 uma das linhas mais vendidas do mundo inteiro.

