Você tem pele seca? É assim que você deve fazer sua maquiagem.

Se você tem pele seca, com certeza já aconteceu com você de se maquiar e depois de algumas horas, parece que você não usou nada, certo?

Se a sua resposta foi sim, continue lendo, porque aqui compartilhamos algumas dicas para garantir que a pele fique luminosa, que a maquiagem não rache e que ela dure intacta por muito tempo.

Como aplicar maquiagem se você tem pele seca

Prepare muito bem a pele

Este é um passo que, independentemente do seu tipo de pele, tem de seguir. Trata-se de fazer uma boa rotina de cuidados com a pele e aplicar os produtos que se adaptam às suas necessidades específicas para dar uma injeção de hidratação, caso contrário, toda a maquiagem será absorvida em pouco tempo.

Se você não sabe por onde começar, a ideia é que seu primeiro passo seja aplicar um tônico, este produto vai te ajudar a equilibrar o pH da pele e prepará-la para receber os próximos produtos; em seguida, use um sérum, um produto para contorno dos olhos, un hidratante e siga com protetor solar. Lembre-se que você deve esperar alguns segundos entre cada produto para garantir que eles sejam absorvidos.

O próximo passo pode ser aplicar um primer que ajude a criar uma barreira protetora entre a pele e a maquiagem, mas se você quiser pular esse ponto, pode ir direto para a base.

Sim para maquiagem em creme

Uma vez que sua pele esteja muito bem preparada, você pode apostar em produtos com textura cremosa, desde bases e corretivos, até sombras e blush. Apenas certifique-se de selar com um pouco de pó translúcido para que não escorra, absorva e seu visual permaneça intacto. Além disso, isso ajudará você a obter uma aparência muito mais fresca e natural.

O toque final? Use um pouco de iluminador (que também pode ser em creme) em áreas como as maçãs do rosto, a ponta do nariz e o arco do cupido, assim você conseguirá um efeito saudável e super brilhoso.

Evite o excesso de produto

Lembre-se que a aplicação da maquiagem deve sempre ir de menos para mais; ou seja, coloque um pouco da sua base de maquiagem e, se sentir que precisa de mais cobertura, aplique um extra. Caso contrário, o excesso de base pode deixar a pele com aparência rachada e até parecer ainda mais seca. Use apenas pó translúcido para definir ou para áreas onde você acha que precisa.

Retoque

Uma água termal ou um spray hidratante podem se tornar seus novos melhores aliados, então coloque-os na bolsa e dê uma espiadinha quando sentir que sua pele começa a ficar rígida, isso dará à sua maquiagem um frescor e hidratação, além de luminosidade à sua pele.

Tome água

Certamente você já sabe, mas nunca é demais mencionar isso novamente. Sim, beber dois litros de água por dia e comer muitos vegetais também será um fator chave para que sua pele fique mais hidratada e, portanto, você consiga uma maquiagem impecável o tempo todo.