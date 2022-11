Qual é a forma correta de escovar os dentes: antes ou depois do café da manhã?

É preciso escovar os dentes quando acorda ou é melhor tomar café da manhã primeiro? Você provavelmente já teve essa discussão com alguém em casa. Além do número de escovações ser no mínimo duas vezes ao dia, o horário da limpeza também interfere na saúde dos dentes, principalmente quando se fala na primeira escovação do dia.

O site Megacurioso explica que, durante o sono, as bactérias bucais se multiplicam e formam um ‘biofilme natural’ sobre os dentes. Para criar essa placa, as bactérias utilizam os próprios alimentos para a proliferação. Por isso, caso você não escove os dentes ao acordar e já vai direto para o café da manhã, o risco de ‘desmineralização do esmalte’ e do surgimento de cáries aumenta. Por isso, mesmo que o seu argumento seja que o creme dental deixa um gosto ruim na boca e interfere no seu café, o correto é escovar os dentes antes de realizar a primeira refeição do dia.

Escovar os dentes logo após as refeições também não é recomendado

Entre os que preferem escovar os dentes logos após comer para eliminar a sujeira como um todo, os dentistas também não recomendam a pratica. Ao se alimentar, as bactérias presentes na boca usam os restos da comida para criar mais bactérias e fazendo isso, elas liberam um tipo de ácido, que pode danificar o esmalte, já que você estaria esfregando o ácido presente na boca diretamente nos dentes. O site explica que alguns tipos de produtos, como o suco de laranja e massas, contribuem ainda mais com as bactérias, sendo ainda mais prejudiciais. O correto é esperar 30 minutos após a refeição para realizar a higiene bucal.

