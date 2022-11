Perfumes masculinos nacionais que chamam a atenção das mulheres

O perfume é uma das ‘armas’ principais na hora da paquera. Para chamar a atenção de longe ou até mesmo convidar alguém para chegar mais perto e sentir o seu aroma requer que a fragrância combine com o momento. Por isso confira a seguir 6 perfumes nacionais que chamam a atenção.

Homem Verum - Natura

O perfume começa com as notas de topo em Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Vetiver, Íris, Cashmeran, Cedro, Almíscar e Sândalo.

Club 6 Voyage - Eudora

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Essencial Exclusivo - Natura

As notas de topo são Conhaque, Maçã Granny Smith, Cardamomo, Gengibre e Manjericão as notas de coração são Pimenta Rosa, Lavanda, Gerânio e Artemísia as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Patchouli ou Oriza, Musgo e Notas de Óleo

Quasar Brave - O Boticário

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. Já as notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e para fechar as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza

Origine Un - In The Box

Gengibre, Pimenta Rosa, Pera, Limão Siciliano e Lavanda estão no topo. Continua com as notas de coração são Canela, Madeira de Cashmere, Couro, Patchouli ou Oriza e Cedro e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Tabaco, Âmbar e Almíscar.

The Blend Bourbon - O Boticário

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Canela, Pimenta Preta, Crème Brûlée, Noz-moscada, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Madeira Guaiac, Notas Amadeiradas e Vetiver.