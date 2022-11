NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble de uma ‘região obscura’

Uma pequena e densa nuvem de gás e poeira chamada CB 130-3 apaga o centro desta imagem do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA.

Como detalhado pela NASA, o CB 130-3 é um objeto conhecido como núcleo denso, uma aglomeração compacta de gás e poeira. Este núcleo denso particular está na constelação de Serpens e parece ondular através de um campo de estrelas de fundo.

Núcleos densos como o CB 130-3 são os berços das estrelas e são de particular interesse para os astrônomos.

Durante o colapso desses núcleos, massa suficiente pode se acumular em um local para atingir as temperaturas e densidades necessárias para iniciar a fusão do hidrogênio, marcando o nascimento de uma nova estrela.

Como detalhado pela NASA, embora possa não ser óbvio a partir desta imagem, um objeto compacto à beira de se tornar uma estrela está embutido nas profundezas do CB 130-3.

Os astrônomos usaram a Wide Field Camera 3 do Hubble para entender melhor o ambiente que cerca esta estrela jovem.

Como esta imagem mostra, a densidade do CB 130-3 não é constante; as bordas externas da nuvem consistem apenas em tufos tênues, enquanto em seu núcleo o CB 130-3 apaga totalmente a luz de fundo.

O gás e a poeira que compõem o CB 130-3 afetam não apenas o brilho, mas também a cor aparente das estrelas de fundo, com as estrelas próximas ao centro da nuvem parecendo mais vermelhas do que suas contrapartes na periferia desta imagem.

Ainda de acordo com as informações, os astrônomos usaram o Hubble para medir esse efeito de avermelhamento e mapear a densidade de CB 130-3, fornecendo informações sobre a estrutura interna desse berçário estelar. Confira:

Texto com informações da NASA