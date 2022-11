O aplicativo de mensagens WhatsApp revelou detalhes sobre uma mega atualização que será liberada em breve no Brasil. Os detalhes foram revelados no blog do app.

“Hoje a nossa equipe está no Brasil, para definir como levaremos toda a experiência de compra diretamente para as conversas do WhatsApp”, informou.

Mega atualização do WhatsApp chega com novos recursos e deixa app com ‘cara nova’

Crédito (Reprodução)

Encontrar uma empresa

“Hoje lançando a opção de pesquisar empresas diretamente no WhatsApp para que os usuários possam navegar por categorias – como viagens ou serviços bancários – ou pesquisar o nome de empresas. Desse modo, não será necessário pesquisar números de telefone em sites ou salvá-los nos contatos”, informou.

O recurso de pesquisa de empresas foi criado de uma forma que preserva a privacidade dos usuários. As pesquisas são processadas de forma que não podem ser vinculadas à sua conta.

No Brasil, a pesquisa também ajudará as pessoas a encontrar pequenas empresas.

Enviar mensagens

“À medida que mais empresas usam o WhatsApp, nossa prioridade continua sendo manter os usuários no controle de suas próprias conversas”.

“Cumprir esse objetivo é importante tanto para o WhatsApp quanto para as pessoas e empresas que confiam em nós. Algumas das empresas que começaram a usar o WhatsApp recentemente oferecem serviços para abrir contas bancárias, comprar bilhetes de metrô e fazer compras”.

Comprar

“Por fim, queremos que os usuários possam fazer pagamentos seguros diretamente em conversas usando seu próprio cartão de crédito ou de débito”, informou.

Recentemente a experiência foi liberada na Índia e será testada no Brasil com várias parcerias de pagamento.

“Essa experiência de finalização de compra integrada será um divisor de águas para pessoas e empresas que desejam comprar e vender no WhatsApp sem precisar acessar sites, abrir outros apps ou pagar pessoalmente”, completou.

Texto com informações do app de mensagens