5 perfumes femininos O Boticário que ‘grudam no osso’

A frase é quase autoexplicativa, mas perfumes que grudam no osso são aqueles que fixam por muito tempo na pele. Queridinhos por muitas pessoas, essas fragrâncias costumam ser mais fortes e com alta projeção, mas isso nem sempre é regra. Se você deseja adquirir algum perfume desse tipo, confira a seguir a lista elaborada pela youtuber Juliara Ferreira com 5 perfumes O Boticário que grudam no osso.

Liz

O perfume lançado em 2020 é um perfume frutado adocicado. O perfume leva notas de topo Laranja, Açafrão e Bergamota no topo. As notas de coração são Íris, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara e o perfume é finalizado com notas de fundo em Baunilha, Mousse de Leite, Vetiver, Patchouli ou Oriza, Sândalo e Fava Tonka. O perfume pode não agradar tanto as pessoas que não gostam de perfumes com um aroma ‘terroso’. A fragrância combina mais com dias frios, mas também serve para o verão.

214 Golden Gardênia

Este é um perfume ‘bomba’, com uma fragrância que chama a atenção por todo o ambiente. É adocicado na medida certa e lembra o importado L’Interdit, da marca Givenchy.

Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta compõem a nota de topo. As notas de coração são Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Íris, Hedione, Pêssego e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Heliotrópio, Almíscar e Cedro.

Elysée Succès

O perfume Elysée Succès possui uma proposta diferencia, autêntica e elegante. Sua base é bem amadeirada, se misturando às notas de rosa e frutadas. Mesmo com alta fixação, o perfume não possui tanta projeção.

As notas de topo são Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. As notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro, Musgo e Almíscar.

Glamour Diva

As notas de topo são Amora, Laranja Amarga, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Cereja, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia e Peônia e as notas de fundo são Baunilha, Amêndoa, Sândalo, Âmbar e Patchouli ou Oriza.

Lily Le Parfum

As notas de topo são Pimenta Rosa, Cassis, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Gardênia, Jasmim Egípcio e Narciso e as notas de fundo são Cashmeran, Baunilha, Almíscar, Sândalo e Fava Tonka.