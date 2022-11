3 perfumes nacionais que não saem da pele

Você é um homem que gosta de chamar a atenção e também gosta que comentem o perfume que você está utilizando? Então você deve dar uma atenção para as fragrâncias a seguir. Amadeirado, adocicado e refrescante, escolha um dos três que o nível de fixação alto é certo. Confira.

Essencial Oud - Natura

Um perfume bem amadeirado, exclusivo para uso noturno e em dias frios.

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Bálsamo de Gurjan e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli ou Oriza, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Ambrocenide, Cashmeran e Abeto.

Egeo Bomb Black - O Boticário

Para os fãs de ‘perfumes bomba atômica’, a marca O Boticário traz Egeo Bomb Black, uma explosão adocicada em forma de perfume. No início o perfume se mostra até mesmo refrescante, mas evolui para acordes amadeirados. Além da doçura e fixação, ele projeta muito bem.

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Limão, Maçã, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Tiramisu, Almíscar e Sândalo.

Kaiak Aero - Natura

E não são apenas os perfumes amadeirados ou adocicados que conseguem fixar bem, já que Kaiak Aero, uma fragrância aquática, também permanece por horas na pele.

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Gerânio e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

