Sonhou que está caindo e acordou assustado? Veja o que esse sonho quer dizer

Esse é um sonho muito comum e faz com que muitas pessoas acordem assustadas após a queda, mas esse sonho representa bem mais do que uma simples queda. Sonhar que está caindo pode representar um alerta para a sua vida pois indica descontrole.

Sonhar com queda

Ao sonhar com queda em um abismo, da escada montanha, ou qualquer outro lugar, você provavelmente vai acordar assustado. Isso significa o caminho entre a consciência e o inconsciente aconteceu rápido demais e precisa entrar no eixo.

O sonho também indica estado de relaxamento profundo das musculaturas do corpo.

Sonhar com queda fatal

O sonho com uma queda fatal de um lugar muito alto representa que você tem altas expectativas na sua vida, mas falta recursos emocionais para conseguir manter esses desejos.

Além da parte psíquica, o sonho com a queda pode ter a ver com a saúde. Segundo o site ‘Psicanálise Clínica’, pode acontecer do corpo não se adaptar à posição horizontal e receber estímulos para mudar de posição. “Há um desequilíbrio entre o aparelho vestibular, responsável pela manutenção da nossa estabilidade, e o sistema cinestésico, que informa as posições relativas das partes do corpo durante os movimentos”, diz a publicação.

Como o sono é a hora que o corpo processa tudo que foi vivenciado durante o dia, pode ocorrer da noite não apresentar um sono profundo por motivos de estresse, cansaço e ansiedade.

Para evitar a sensação de sonhar que está caindo, também chamada de espasmo hípnico, busque por uma melhor qualidade de vida, realizando exercícios, se alimentando bem e mantendo uma rotina no sono.

