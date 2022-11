Simpatia perfeita para quem deseja atrair o amor para a sua vida

Se está difícil atrair o amor para a sua vida, nada melhor do que contar com uma forcinha do universo, não é mesmo? E, visando justamente este objetivo, é que uma simpatia pode ser bastante positiva.

Caso tenha se interessado, basta garantir seu papel e caneta para registrar todos os detalhes e conferir o texto até o final. Vamos lá?

Simpatia para atrair o amor

Você precisará de:

4 gostas de óleo essencial de lavanda;

Açúcar;

Rosa branca;

Água;

Copo de vidro.

Siga estes passos:

Para começar, você deve colocar a rosa (inteira) e a água no copo;

Logo após, será a vez de adicionar o açúcar e as gotas de óleo essencial. Apenas acrescente, sem mexer;

Feito isso, deixe o copo em algum lugar de sua casa e espere que todas as pétalas se desprendam sozinhas;

Quando isso acontecer, mescle o conteúdo do copo com 2 litros de água morna;

Então, você deverá tomar um banho com esta mistura, do pescoço para baixo, e enquanto faz isso pense na pessoa que deseja atrair;

Ao final, basta despejar as pétalas em um vaso com plantas ou em um jardim próximo de sua casa.

