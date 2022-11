“RIP Twitter”: usuário se despedem da rede social - apesar de ainda estar no ar

Desde o final de outubro, quando o empresário Elon Musk finalizou a compra do Twitter, a rede social do passarinho tem enfrentado bons perrengues. A mais recente aconteceu nesta sexta-feira (18): diversos funcionários foram surpreendidos com o fechamento temporário de escritórios da empresa.

A situação, claro, viralizou e se tornou fonte de memes para os usuários da rede, que enfrentaram instabilidade na última madrugada. Entre os internautas, a certeza é de que o Twitter não prosseguirá por muito mais tempo.

Por conta disso, o assunto virou Trending Topics na rede, com diversas tags sendo levantadas. Confira alguns memes:

Elon Musk em menos de um mês como dono do twitter#RIPTwitter O TWITTER VAI ACABAR pic.twitter.com/IB4fzcEZhe — C.Miguel 😎🥃 (@FerreiraMigue1) November 18, 2022

O twitter vai acabar e foi um prazer twittar com vocês nesses últimos anos. #RIPTwitter pic.twitter.com/z9nw1sKlgT — Fora de contexto (@pagesemcontexto) November 18, 2022

O Twitter vai acabar e Elon Musk se encontra assim:#RIPTwitter pic.twitter.com/CeSn17x2mt — Eu_Narciso (@NarcisoMota5) November 18, 2022

Nem 8h e a internet vindo para o twitter saber se o twitter vai acabar mesmo.#RIPTwitter

Twitter 2

Elon musk

Adeus Twitter#TwitterDown pic.twitter.com/to1UWYBxvm — Jakee 🚩❤️ (@jaakee____) November 18, 2022

#RIPTwitter O Mark Zuckerberg agora na porta do Elon Musk querendo comprar o Twitter: pic.twitter.com/RXtyYbQ5bU — Gabriel Campos (@gabscmps) November 18, 2022

se o Twitter acabar vai ser tipo o incêndio da biblioteca de Alexandria #RIPTwitter pic.twitter.com/6vLlv0BGuP — bruna belchior (@brunabelchiorrr) November 18, 2022

E pensar que o Twitter vai acabar por conta desse vídeo … #RIPTwitter pic.twitter.com/smdkHwNH3U — arthur (@chahiniarthur) November 18, 2022

entao o twitter vai de tchocochuonnn (som da jbl desligando) — lucas vinícius (@lucasinutilismo) November 18, 2022

Já teve gente que aproveitou o “último minuto” para lamentar o suposto fim da rede social - e tentar obter mais um viral por lá.

O Twitter vai acabar e eu nem tive a chance de usar esse meme #RIPTwitter pic.twitter.com/ZeXG50na46 — Jcnunes6 ☂︎ | ✈ (@Jcnunes6_) November 18, 2022

eu não acredito que o Twitter vai acabar sem que eu tenha conseguido fazer um tweet hitar e ficar marcado na história #RIPTwitter pic.twitter.com/LxmmSNnCmW — Alejandro making love with John Wayne in Babylon (@chromatico1525) November 18, 2022

se o twitter acabar pra onde a gente vai? 😭 — luscas (@luscas) November 18, 2022

Outros preferiram “tirar onda” com as trapalhadas de Elon Musk e começar um memorial para a rede social.

Já que o Twitter tá morrendo, vou dar a última engajada: diz aí um momento inesquecível do Twitter que vc tenha participado — Offeu do Carnaval (@marcelodarw) November 18, 2022

qual foi a coisa mais legal que já aconteceu com vc já por causa do twitter??? — paiva (@paiva) November 18, 2022

Teve também quem preferisse já divulgas as alternativas ao Twitter.

Tá aberto meu Koo pra quem quiser entrar:https://t.co/y3wTLP6naP pic.twitter.com/qhuU7ef1VM — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) November 18, 2022

antigamente xingávamos muito no twitter.

agora, vamos meter o pau no koo. — Leila Germano (@LeilaGermano) November 18, 2022

O Brasil não tem maturidade pra uma rede social chamada Koo, nao tem como mané — Omar (@Omardeideais) November 18, 2022

O que vou fazer sem vocês do Twitter? Não tenho mais idade pra aprender a usar o Mastodon ou o que seja 😩 — Carla Vilhena (@carlavilhenaa) November 18, 2022

Eu não tenho paciência pra instagram e não sei mexer no tumblr,twitter trate de ficar como está — Letícia 💫 || COMISSÕES ABERTAS (@leticiavasc_art) November 18, 2022

Eu voltando pro Instagram depois que o Twitter acabar: pic.twitter.com/UmL58wUnnT — Carolina Malta (@CarolinaMalta) November 18, 2022

Essa outra internauta lembrou que é pelo Twitter que ela se informa, inclusive sobre o próprio “fim do Twitter”.

Eu abrindo o Twitter pra ver se o Twitter caiu



O TWITTER VAI ACABAR#RIPTwitter pic.twitter.com/2UYG0qu5Zz — 𝙱𝚕𝚞𝚎 𝙼𝚘𝚘𝚗 🌑 // fan account (@killerqueen22_) November 18, 2022

O que está acontecendo?

No início deste mês, Elon Musk promoveu uma demissão em massa em sua nova empresa, em escritórios de todo o mundo - incluindo aqui no Brasil. Foram cerca de 7,5 mil funcionários demitidos, equivalente a metade do corpo funcional.

Para os que ficaram, o empresário deu a letra e enviou um email em que dizia que, caso não estivessem de acordo com as novas políticas, deveriam pedir demissão.

Segundo a agência de notícias Reuters, centenas de pessoas optaram por realmente deixar o emprego na plataforma e isso motivou o fechamento temporário de escritórios do Twitter.

“As melhores pessoas vão ficar, então não estou super preocupado”, disse o bilionário, que também postou memes sobre o “fim do Twitter”.

Durante a madrugada de quinta (17) para sexta-feira (18), a rede social passou por instabilidades, passando por problemas de conexão com o servidor, dificuldade no uso do app e falha de acesso no site.

Segundo a BBC, os escritórios que foram fechados devem permanecer assim até a próxima segunda-feira (21).

Leia também: Influenciadora viraliza ao dizer que é bonita demais para trabalhar