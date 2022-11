Moda: as 5 peças que não estarão mais na moda em 2023

Se há algo totalmente claro, é que 2023 está chegando e que o mundo da moda está em constante mudança. Embora nos doa, muitas roupas que são tendência em um ano, para o próximo, infelizmente, saíram da moda.

E como sabemos que você vai adorar estar na vanguarda das tendências e do estilo, vamos compartilhar as 5 peças que não estarão mais na moda em 2023, segundo a Glamour, para você possa se despedir delas e aproveite ao máximo neste finzinho de ano.

Bikers: a tendência que vai embora em 2023

Estas peças estão a dar o último suspiro, porque apesar de amarmos as bikers pelo conforto, já não serão uma peça tendência em 2023. A nossa recomendação é que durante os seus últimos dias antes de ir para o armário, combine-as com blazers e tênis na oportunidade de se despedir com estilo.

As calças de couro não estão mais na moda?

Em 2022 vimos muitas peças deste material em todos os lugares, pois por si só são uma peça líder e fácil de combinar, no entanto, em 2023 será hora de deixá-las descansar no armário (não duvide que elas retornarão em breve) e abra o seu coração para as calças metalizadas, que vão substituí-las nas próximas estações.

Bolsas Basket

Há algumas temporadas elas entraram no gosto das fashionistas, e até grandes casas de moda reinterpretaram esse estilo de bolsa, porém, tudo indica que em 2023 elas não serão mais um must-have.

Calças retas de alfaiataria

Estes têm sido uma grande aposta há várias temporadas e, embora deem uma boa silhueta, teremos que deixá-las descansar um pouco.

As botas leggings perdem destaque nos looks

Eram as preferidas de muitas celebridades como Rosalía, mas a realidade é que costumam ser complicadas para combinar com outras roupas. Se você quer usar botas nas próximas estações, uma ótima alternativa é o estilo cowboy.

Lembrando aqui que a moda é cíclica e que, antes mesmo do que você imagina, essas peças podem voltar a ser tendência.