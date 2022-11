Jovem de 23 anos com namorado de 57 rebate críticas: “não estou com ele por dinheiro” Imagem: reprodução TikTok (@agegap50).

Brightnye Quayle, de 23 anos, começou a namorar James, de 57 anos, no ano passado, após se conhecerem em um cassino.

Mesmo as pessoas a chamando de gananciosa por ele já ter comprado um Porsche e joias para ela, a jovem diz que não está com ele por dinheiro.

Conforme mostrado pelo site ‘The Mirror’, o casal, que tem uma diferença de idade de quase 35 anos, possui uma conta no TikTok com mais de 60 mil seguidores.

“A diferença de idade é de 35 anos e isso nos incomodou inicialmente porque achamos um pouco estranho. Temos uma conexão muito especial e genuína e agora nem vemos a diferença de idade, não é mais um fator em nosso relacionamento. Namorar homens mais jovens é impossível hoje em dia, pois eles não sabem como se comportar”, diz o casal.

De início, eles acharam que a relação não iria dar certo e consideraram aquilo ‘ridículo’, mas Brightnye diz: “Ninguém pode tirar isso de nós. Amor é amor.”

O casal mora junto há oito meses e estão ansiosos para tirar férias. Segundo James, ele gosta de mimar a sua parceira. “James me comprou joias finas. [...] Até me comprou um Porsche”.

Mesmo estando felizes no relacionamento, Brightnye diz que frequentemente enfrentam comentários maldosos, alegando que a instrutora de mergulho está com James apenas pelo dinheiro. “Recebemos comentários de ódio, o típico é ‘ela só está nisso pelo dinheiro’ que, francamente, ignoramos.”

A mãe da jovem ainda não conheceu seu genro, mas ela diz não se preocupar pois a sua mãe é “muito aberta” e “gentil”.

