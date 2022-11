Infecção urinária: veja as melhores receitas caseiras para acabar com o problema Imagem: Freepik

Se você sofre frequentemente com infecção urinária, beber chás pode ser uma saída para complementar o tratamento com remédios indicados pelo médico.

De acordo com o site Tua Saúde, os chás mais receitados para combater esse tipo de infecção são os que possuem ação antimicrobiana, pois eliminam os microrganismos causadores da condição. Os chás diuréticos também são eficazes na hora de produzir uma maior quantidade de urina para limpar as vias urinárias.

Melhores chás

Um dos chás mais indicados caso você sofra com a infecção urinária é o de uva ursina.

As folhas da planta contém uma substância conhecida como arbutina, com forte ação antimicrobiana que possui o poder de eliminar as bactérias, vírus e fungos causadores da infecção urinária.

A erva ursina também tem efeito diurético, que ajuda a eliminar mais urina durante o dia, mantendo todo o trato urinário limpo e livre de microrganismos.

Para preparar o chá, você vai precisar de:

3 g de folhas secas de uva ursina;

200 ml de água fria.

Coloque as folhas na água e deixe em repouso de 12 a 14 horas e um recipiente com tampa e longe da luz. Após esse tempo, coe e beba quatro xícaras da mistura por dia em horários alternados.

ATENÇÃO!

O site consultado explica que a ursina pode causar intoxicação, devendo ser consumida com moderação. O tratamento contra a infecção urinária com o remédio caseiro deve ser feito apenas durante as crises de sintomas e deve ser mantido por no máximo sete dias. Caso sinta efeitos adversos, como náuseas ou vômitos, pare o tratamento imediatamente.

