Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 18 a 20 de novembro de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 20 de novembro de 2022:

Áries

Será um final de semana de dúvidas em relação ao seu trabalho , lembre-se que seu signo é sempre um líder e tem pensamentos muito mutáveis, então procure analisar sua melhor opção e não se deixe guiar pelas emoções.

Analise sempre o que é melhor para o seu futuro, cuide dos problemas nervosos e de estresse, não hesite em tirar alguns dias de férias para se acalmar.

Cuide dos problemas com seu ex-companheiro e procure ficar em paz. Não procure uma reconciliação porque depois você vai se decepcionar, é melhor seguir em frente na sua vida amorosa. Não esqueça que o melhor investimento é em você mesmo, então pratique. Sua cor é o azul forte.

Touro

Será um final de semana de complicações em questões trabalhistas, por isso a recomendação de que não se aborreça por qualquer motivo e procure não se meter na situação alheia.

Lembre-se que os taurinos são muito impulsivos e estão sempre na defensiva, por isso hoje em dia sempre pense duas vezes no que vai dizer. Use mais cor amarela.

No amor, se você for solteiro, vai continuar assim, lembre-se que o taurino se ama muito e dificilmente deixa alguém entrar em sua vida. Não se esqueça de se confiar ao seu anjo da guarda quando tiver um problema.

Gêmeos

Fim de semana para estar com muitas ideias e pensamentos positivos para realizá-los nestes dias, lembre-se que seu signo está passando por uma fase de prosperidade então não hesite em fazer essas mudanças e novos projetos, que serão muito lucrativos em sua vida. ¡

Tente usar mais da cor vermelha, que será abundante para o seu signo. Nestes dias, você resolverá uma questão legal que sairá a seu favor.

Tente não se meter em encrencas e fique longe de pessoas que tenham negócios ilegais. Será um sábado para reorganizar todos os seus sentimentos amorosos e você começará a buscar o bem-estar para si mesmo. Você viverá alguns dias ideais para viver com sua família e ter tranquilidade. Aproveite os momentos na companhia de seus entes queridos.

Câncer

Um novo amor chegará neste fim de semana e lhe trará muitas felicidades, sua necessidade de crescimento fará sua mente trabalhar 100% para criar novos negócios, o que o deixará com melhor rendimento econômico nos finais de semana.

Continue com sua rotina de exercícios e boa alimentação. Tente usar mais da cor verde forte , que será de grande ajuda para sua boa sorte .

Se está em um processo de divórcio, você resolverá suas questões legais, apenas evite insistir em destruir seu parceiro por causa de ressentimentos, o passado fica para trás e você segue em frente.

Leão

A abundância virá até você neste fim de semana e poderá continuar seus objetivos de vida. O melhor que seu signo tem é a força para seguir em frente e terminar qualquer projeto que tenha em mente.

Evite se estressar demais e verá como terá sucesso. Sua cor é o laranja, então tente usá-la mais. Você também receberá o dinheiro que lhe era devido no trabalho.

Um novo amor do signo de Sagitário ou Peixes irá procurá-lo, que será muito compatível com você, lembre-se de que você deve levar novos relacionamentos com mais calma para não sobrecarregar seu parceiro. Embora os compromissos de casal pode assustar, você precisa enfrentar os desafios com maturidade e encontrar o amor verdadeiro.

Virgem

Serão dias de boa energia em torno do seu signo e você terá dias de boa sorte em tudo relacionado à chegada do dinheiro do trabalho extra. Você receberá um convite para fazer uma viagem no final do ano.

Cuidado com o ciúme , procure não controlar tanto o seu parceiro para evitar cair em problemas sem motivo. Para os virginianos solteiros, serão dias para conhecer pessoas muito compatíveis com o seu signo, então vista-se com cores vivas e procure usar muito perfume para atrair mais amor.

Terá sorte em tudo relacionado a começar um negócio, então não hesite e faça. Sua cor é o amarelo. Se você vai comprar coisas para você, evite cair em gastos excessivos e não atrapalhe sua economia.

Libra

Este final de semana você terá muita pressão em assuntos pessoais, por isso a recomendação é que tenha paciência e procure ser mais cauteloso com o que vai fazer, pois suas ações podem fazer com que você se arrependa depois.

Lembre-se que seu signo é muito impulsivo e sempre procura problemas onde não há, então mantenha a calma e tenha uma boa atitude. Cuide de problemas de infecção na garganta. Não perca mais o amor, se você realmente quer, procure-o novamente, lembre-se que o orgulho às vezes não é tão bom e você precisa estar em paz consigo mesmo.

Libra é o mais bem-sucedido por ter um parceiro ao seu lado. Suas cores são azul e branco.

Escorpião

Dias para fazer uma viagem por motivos de descanso e visitar parentes. Seu signo precisa sempre movimentar sua energia e estar com as pessoas que mais o amam para se sentir protegido.

Finalmente te oferecem um novo contrato que te deixará com muita satisfação. Não brigue mais com seu parceiro, existe amor, mas todos devem dar espaço um ao outro para não se sentirem pressionados.

Tente ser mais aplicado em seus estudos para que você possa avançar, Suas cores são azul e amarelo. Sua compatibilidade no amor será com Áries e Gêmeos.

Sagitário

Durante este fim de semana você tomará decisões importantes em matéria de amor , lembre-se que você está procurando um parceiro para construir um futuro, então tente analisar bem a opção que você vai tomar e que é a que lhe dá plena felicidade.

No trabalho, lembre-se de não se deixar levar pelos impulsos e buscar sempre o melhor para você. Seu signo passará por uma fase de crescimento econômico, então procure aproveitar todas as boas energias que vão te cercar.

Tente controlar a ansiedade para estar cem por cento em sua vida. Suas cores são laranja e vermelho.

Capricórnio

Boa sorte fim de semana para o seu signo, então o que você tanto deseja em termos de amor e trabalho chegará até você sem limites, tente aproveitar essa boa maré para realizar todos os seus sonhos.

Cuide dos problemas estomacais e intestinais que serão seu ponto fraco nos próximos dias. Procure não gastar demais o seu dinheiro e compre apenas o que realmente vai usar para não se endividar.

As energias do dinheiro estarão a seu favor, mas tente ser mais discreto com tudo que fizer e não fale sobre isso para não ficar com inveja.

Capricornianos casados terão problemas de ciúme, então tente ser paciente. Suas cores de abundância são vermelho e verde.

Aquário

Neste final de semana, a sorte estará do seu lado, pois seu signo está passando por uma fase de prosperidade econômica e emocional. Lembre-se que Aquário é o signo que mais atrai riquezas para sua vida, então procure aproveitar o tempo e comece seu próprio negócio para ter uma renda extra.

Apenas tente não falar demais sobre questões do trabalho para não provocar a inveja dos outros. Tente usar mais o azul e o branco para atrair abundância. Um amor de Gêmeos ou Libra entrará muito forte em sua vida, e procure estar em paz em sua vida amorosa.

Peixes

Nestes dias terá a oportunidade de estar com a pessoa ideal em questão de amor, você está na sua fase de ter uma família e olhar para o seu futuro e essa pessoa que está ao seu lado será a pessoa certa.

Para os piscianos solteiros, serão alguns dias de diversão com novos e fugazes amores, Cuide de problemas renais e intestinais, por isso siga uma alimentação saudável e não deixe de se exercitar.

Suas cores são verde e amarelo. Se está passando por um problema forte, hoje em dia a solução que você tanto queria chegará até você. Procure comprar presentes de Natal e aproveite as ofertas para que seu dinheiro renda mais.