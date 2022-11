Teniola Ramos, uma estudante universitária, contou a história de como era trabalhar nos bastidores da Tesco, uma das maiores redes de supermercado da Europa.

A maioria dos trabalhos de varejo é estressante, mas Teniola revela que existem algumas maneiras fáceis de liberar sua raiva durante o trabalho.

A jovem contou sua experiência, que viralizou nas redes sociais recentemente, como detalhado pelo site The Sun.

“Quando eu estava super estressada (com clientes), eu ia para o corredor de arroz e pegava um saco para esmagá-lo”, explica ela.

Outra dica para sobreviver ao dia de trabalho, que ela utilizava, era nunca usar o crachá durante o serviço.

Ela confessa: “Acho que nenhum dos gerentes sabia meu nome”.

“Essencialmente, se eles não sabem seu nome e você mantém a cabeça baixa, eles não sabem quem você é”, contou,

Como selecionadora de produtos, Teniola tinha que estar na loja às 4h da manhã para entregar as entregas a tempo.

Ex-trabalhadora de supermercado revela ‘técnica quase infalível’ para lidar com clientes irritantes

Durante a pandemia, ela revelou que não havia funcionários para dar treinamento adequado aos novatos.

“Não estou brincando, no meu primeiro dia deixei cair um pote de 1kg de molho de macarrão no chão, espalhou para todos os lados”, revelou.

Ela também afirmou que os membros da equipe se recusavam a ajudar os novatos.

Ainda de acordo com as informações, Teniola também afirmou que não foi tão ruim trabalhar na rede e que havia algumas vantagens.

Por exemplo, ela conseguiu quebrar sua meta diária de caminhar 10 mil passos diários.

Neste link, detalhamos o caso de uma trabalhadora de farmácia que súplica aos consumidores que ‘deixem de lado’ um ‘hábito desconfortante’.

Texto com informações do site The Sun