Estudo da NASA identifica que fenômeno descontrolado em Vênus pode ter alterado o clima do planeta

A atividade vulcânica com duração de centenas a milhares de séculos e a erupção de grandes quantidades de material pode ter ajudado a transformar Vênus de um mundo temperado e úmido para a estufa ácida que é hoje, sugere um artigo da NASA.

O artigo também discute essas “grandes províncias ígneas” na história da Terra que causaram várias extinções em massa em nosso próprio planeta milhões de anos atrás.

Como detalhado pela NASA, grandes províncias ígneas são produtos de períodos de vulcanismo em larga escala com duração de dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares de anos.

Eles podem depositar mais de 100.000 milhas cúbicas de rocha vulcânica na superfície. Na extremidade superior, isso pode ser rocha derretida suficiente para enterrar todo o estado do Texas a meia milha de profundidade.

Vênus hoje possui temperaturas de superfície de cerca de 864 F em média e uma atmosfera 90 vezes a pressão da superfície da Terra. De acordo com o estudo, essas enormes erupções vulcânicas podem ter iniciado essas condições em algum momento da história antiga de Vênus.

Em particular, a ocorrência de várias dessas erupções em um curto espaço de tempo geológico poderia ter levado a um efeito estufa descontrolado que deu início à transição do planeta de úmido e temperado para quente e seco.

Como detalhado pela NASA, a vida na Terra passou por pelo menos cinco grandes eventos de extinção em massa desde a origem da vida multicelular há cerca de 540 milhões de anos, cada um dos quais eliminou mais de 50% da vida animal em todo o planeta.

De acordo com este estudo e outros anteriores, a maioria desses eventos de extinção foi causada ou exacerbada pelos tipos de erupções que produzem grandes províncias ígneas.

No caso da Terra, as perturbações climáticas desses eventos não foram suficientes para causar um efeito estufa descontrolado como em Vênus, por razões que Way e outros cientistas ainda estão trabalhando para determinar.

Como detalhado pela NASA, as próximas missões espaciais para Vênus visam estudar a origem, história e estado atual de Vênus em detalhes sem precedentes.

Ainda de acordo com as informações, a missão DAVINCI, um orbitador projetado para investigar a superfície e o interior de Vênus do alto, busca entender melhor sua história vulcânica e volátil e, portanto, o caminho de Vênus até seu estado atual.

Texto com informações da NASA