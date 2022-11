É hora de torcer! Veja os dias e horários dos jogos e a escalação final do Brasil para a Copa do Mundo

A ansiedade vai chegar ao fim daqui há dois dias, quando acontece a abertura da Copa do Mundo do Catar. Neste ano, devido as altas temperaturas no país sede em junho e julho, meses que tradicionalmente recebem a competição, os dias dos jogos foram mudados, ocorrendo entre novembro e dezembro.

Isso aumentou ainda mais a expectativa para torcer pela seleção brasileira, mas a espera está quase acabando.

No domingo, dia 20 de novembro, o único jogo que ocorre durante a abertura oficinal começa às 13h (horário de Brasília. O confronto é entre os anfitriões Catar e o Equador.

Se você gosta mesmo é de torcer pela seleção brasileira você terá que esperar mais um pouco, já que o Brasil só estreia na quinta-feira, 24 de novembro, em jogo contra Sérvia às 16h.

A busca pelo hexa continua no dia 28 de novembro, segunda-feira, às 13h contra a Suíça e o último jogo da seleção que fecha essa primeira rodada do grupo G é contra a equipe de Camarões, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h.

Seleção final

Após muitas especulações, o time convocado para a seleção brasileira é:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras).

Laterais: Daniel Alves (Pumas-MEX), Danilo (Juventus-ITA), Alex Telles (Sevilla-ESP) e Alex Sandro (Juventus-ITA).

Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA), Thiago Silva (Chelsea-ING), Éder Militão (Real Madrid-ESP) e Bremer (Juventus-ITA).

Meias: Casemiro (Manchester United-ING), Fred (Manchester United-ING), Fabinho (Liverpool-ING), Bruno Guimarães (Newcastle United-ING), Lucas Paquetá (West Ham United-ING) e Everton Ribeiro (Flamengo).

Atacantes: Neymar (Paris Saint-Germain-FRA), Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Raphinha (Barcelona-ESP), Richarlison (Tottenham Hotspur-ING), Gabriel Jesus (Arsenal-ING), Pedro (Flamengo), Antony (Manchester United-ING) e Gabriel Martinelli (Arsenal-ING).

O Brasil tem chances?

Mais uma vez a seleção mais vencedora de Copas do Mundo, com o total de cinco títulos, é cotada como uma das favoritas. Seja pelo resultado dos últimos jogos, saindo invicto das eliminatórias, ou pela qualidade do time, os torcedores do Brasil podem acreditar no favoritismo.

Porém, outras seleções não querem ver o Brasil levando o hexacampeonato e também vêm muito fortes. De acordo com o ranking da FIFA, as melhores seleções do momento são:

1. Brasil;

2. Bélgica;

3. Argentina;

4. França;

5. Inglaterra;

6. Itália (não está na Copa);

7. Espanha;

8. Holanda;

9. Portugal;

10. Dinamarca.