Você sabe como é definida a numeração das casas de uma rua?

Se você é jovem ou mora na sua casa há pouco tempo, provavelmente o número da residência já estava lá ‘desde sempre’. Mas você já parou para pensar como esse número é definido? Será que é o proprietário que escolhe ou existe um padrão? Existe um número mínimo e um número máximo?

Segundo o site Megacurioso, existem diversas respostas e depende de cada país, mas é comum que exista um ponto de referência e a partir dele o número passa a ser definido. No Brasil, o marco zero é o ponto de referência das ruas, pois ele costuma ficar nas regiões centrais das cidades. Após começar deste ponto inicial, as ruas começam a crescer rumo as periferias, por isso, se a rua precisar ser ampliada, é só subir o número.

LEIA TAMBÉM: 2023: o ano dos ‘feriadões’! Veja em quais dias da semana caem os feriados do próximo ano

E se uma rua começar com um número específico, como ficam os números seguintes? “A partir do momento que se definiu qual é o ponto inicial da rua, uma equipe da prefeitura vai até o local para medir a distância desta ponto até as casas. Para terrenos sem construção, a medição é feita até o seu centro. Já para os terrenos com algum tipo de imóvel, a medição é feita até a porta”, explica o site. Então se caso um morador dessa rua decide dividir o terreno, não afeta o restante da rua.

Par ou ímpar?

Já a escolha se o número deve ser par ou ímpar costuma seguir um padrão no Brasil. Os números pares ficam à direita da rua, já os ímpares ficam à esquerda.

“Quando a medição marca um número par para uma casa no lado esquerdo — ou vice-versa —, o padrão é escolher o primeiro número acima. No caso de um terreno a 42 metros do início da rua, que fique no lado esquerdo, sua numeração é arredondada para o 43″, explica o Megacurioso.

A padronização foi feita por diversos motivos e um deles é entender que se você está em frente ao número 20, por exemplo, mas vai caminhar até o número 600, é entendido que este número esteja há seiscentos metros de distância. E se você compreender que a numeração caminha sentido periferia, você vai saber se está se aproximando ou se afastando do centro.

Contudo, é preciso se atendar que esse padrão não é comum em todos os bairros e que algumas localidades seguem padrões próprios ou até mesmo nenhum padrão.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Coincidências cravam o Brasil como campeão da Copa do Mundo do Catar