O Telescópio Espacial James Webb da NASA revelou as características outrora ocultas da protoestrela dentro da nuvem escura L1527, fornecendo informações importantes.

Como detalhdo pela NASA, essas nuvens ardentes dentro da região de formação estelar de Taurus são visíveis apenas na luz infravermelha, tornando-se um alvo ideal para a câmera de infravermelho próximo (NIRCam) do Webb.

A própria protoestrela está escondida dentro do “pescoço” desta forma de ampulheta. Um disco protoplanetário de ponta é visto como uma linha escura no meio do pescoço. A luz da protoestrela vaza acima e abaixo deste disco, iluminando cavidades dentro do gás e poeira circundantes.

Telescópio James Webb revela nova imagem do espaço: forma misteriosa próximo de uma estrela jovem.

As características mais predominantes da região, as nuvens coloridas de azul e laranja nesta imagem infravermelha de cores representativas, delineiam cavidades criadas quando o material se afasta da protoestrela e colide com a matéria circundante. As próprias cores são devidas a camadas de poeira entre Webb e as nuvens.

Como detalhdo pela NASA, Webb também revela filamentos de hidrogênio molecular que sofreram choque quando a protoestrela ejetou material para longe dela.

Choques e turbulência inibem a formação de novas estrelas, que de outra forma se formariam por toda a nuvem. Como resultado, a protoestrela domina o espaço, tomando para si grande parte do material.

Apesar do caos causado, tem apenas cerca de 100 mil anos - um corpo relativamente jovem. Dada a sua idade e seu brilho no infravermelho distante, é considerada uma protoestrela de classe 0, estágio inicial da formação estelar.

Como detalhdo pela NASA, L1527 ainda não gera sua própria energia através da fusão nuclear do hidrogênio, uma característica essencial das estrelas.

À medida que a protoestrela continua a ganhar massa, seu núcleo se comprime gradualmente e se aproxima da fusão nuclear estável. A cena mostrada nesta imagem revela L1527 fazendo exatamente isso.

O disco, visto na imagem como uma faixa escura na frente do centro brilhante, tem aproximadamente o tamanho do nosso sistema solar. Dada a densidade, não é incomum que grande parte desse material se aglomere - o início dos planetas.

Ainda de acordo com as informações, em última análise, esta visão do L1527 fornece uma janela para o que nosso Sol e sistema solar pareciam em sua infância.

Texto com informações da NASA