Taylor Swift fez o EMA brilhar em uma combinação de vestido transparente e body

A sexta edição do MTV Europe Music Awards aconteceu em 13 de novembro, na Alemanha, e reuniu estrelas como Rita Ora, Ava Max e Luis Gerardo Méndez - nossa musa Anitta ganhou o prêmio de ‘Melhor artista latina’, mas não esteve presente no evento.

Já Taylor Swift passou pelo tapete vermelho, vestindo um body preto com uma sobreposição de saia adornada com esmeraldas. Ela combinou o deslumbrante vestido David Koma com sapatos peep-toe pretos e anéis Delfina Delettrez, mantendo o foco no conjunto com um delineador alado básico, sombra brilhante e um lábio rosa sutil.

Não tem nem como dizer que esse look brilhante não é a interpretação literal de suas letras de ‘Bejeweled’.

Durante a cerimônia do EMA, Swift foi premiada como melhor vídeo de longa duração por seu trabalho no curta-metragem All Too Well. “Tenho que agradecer às pessoas que tornaram isso possível”, disse ela em seu discurso. “Sadie Sink e Dylan O’Brien, que acreditaram em mim e confiaram em mim com seu talento, foram colaboradores incríveis e agora amigos”.

Taylor Swift então vestiu um minivestido brilhante para receber o prêmio de melhor artista.

Que melhor maneira de continuar um mês recorde para a estrela pop? Após o lançamento de Midnights em 21 de outubro, Swift fez história na música ao se tornar a primeira artista a conquistar os 10 primeiros lugares da parada Billboard Hot 100 dos EUA em uma única semana. Agora, com um total de 40, Swift supostamente tem mais singles no top 10 do que qualquer outra mulher na história da Billboard Hot 100.

“10 de 10 do Hot 100??? No meu 10º álbum???”, ela twittou depois de saber da notícia.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA — Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022

Para finalizar o look, ela usou sandálias de salto prateado com e conseguiu ficar ainda mais maravilhosa. Qual dos dois vestidos foi o seu favorito?