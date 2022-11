Será que você vai ficar rico? Veja o que significa sonhar com dinheiro

Nem todo sonho pode ser levado ‘ao pé da letra’, mas bem que esse poderia ser específico, não é mesmo? O sonho com dinheiro pode indicar uma vontade de enriquecer, ou até mesmo ou preocupação em perder algum dinheiro, mas de acordo com o site Personare, sonhar com dinheiro tem a ver com autoestima.

É bom ou ruim?

O dinheiro simboliza troca, e é isso que ele vai representar na sua vida. Ele mostra algo que gostamos e desejamos, porém, lá no fundo, ele demonstra o tanto que estamos nos valorizando ou não.

Sonhar com dinheiro sujo

Ao sonhar com uma nota de dinheiro suja, rasgada ou molhada pode ser a representação de como você está utilizando o seu próprio dinheiro. Pode ser considerado também um sonho que demonstra a sua autoimagem, onde você acredita que não tem valor algum, assim como este dinheiro.

Sonhar que perde dinheiro

Tanto no sonho como na vida real, perder dinheiro é algo preocupante. O sonho demonstra que você está passando por uma mudança de valores, contudo você ainda está apegado às coisas antigas.

Sonhar com dinheiro roubado

Se no sonho, ao invés de perder o dinheiro, você é roubado, pode ser que você esteja sabotando a si mesmo, seja no trabalho ou na vida financeira.

Sonhar com muito dinheiro

Mas se no sonho você aparece com muito dinheiro, como por exemplo carregando uma mala de dinheiro dentro de um carro, é sinal de prosperidade, mas se você está com medo de ser assaltado enquanto anda com essa mala, é porque você não crê na sua própria abundância. Por isso, é preciso se aceitar e acreditar para ganhar mais dinheiro.

