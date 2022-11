Saiba o que é sapiossexual, termo com qual Bela Gil se define

“Minha autoestima e esse senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, eu me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas”, diz Bela Gil no programa ‘Mil e uma tretas’ no YouTube.

Conforme apontado pelo site Splash, a apresentadora de 34 anos vive um casamento aberto há 18 anos e diz que partiu dela a ideia de manter uma relação nesse sentido.

“JP é esse homem, com essa vontade, assim... Sabe? E aí... Não batia. ‘Cara, você quer muito (fazer sexo) e eu não quero nada. O que a gente vai fazer?’. Eu ficava (conversando), mas a pressão de não ser a mulher, a esposa... Eu falei (que se ele quisesse, ele poderia procurar sexo fora do casamento). Mas isso eu sempre falei! (risos). Não era uma questão, mas era para me defender. Nesse caso específico era para me defender. Porque seria uma violência (eu fazer). Para mim (não fazer sexo após o puerpério). Eu achava que, se ele aliviasse essa vontade fora, ele não ia cobrar de mim. Então, eu ia ficar ‘de boa’”, disse Bela.

O que é sapiossexual

Sapiossexual é um termo que se refere às pessoas que sentem atração por inteligência, educação e nível cultural acima de outros atributos, como os físicos.

As pessoas sapiossexuais estão dentro do espectro assexual, que por sua vez define os indivíduos com falta parcial ou total de atração sexual.

A assexualidade é uma orientação sexual está presente dentro da sigla sigla LGBTQIAPN+.

