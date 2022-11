Relacionamento: FUJA se houver estes 3 sinais; seu parceiro não te faz bem

Sinais de abuso nem sempre são claros de início, pois é difícil acreditar que a pessoa amada é capaz de causar dano a você. Contudo, eles são mais comuns do que se imagina.

Em relacionamento idealizados, a tratativa do parceiro pode ser um choque na aceitação, pois a vítima jamais esperaria que seu companheiro assumisse o papel de abusador e controlador. As ações iniciais se desenvolvem na sutileza e, quando escancaradas, o estrago já foi feito.

Extraído do portal Nueva Mujer, apresentamos alguns sinais indicativos de que você tem sofrido abuso por parte do parceiro. Notou os sinais na relação? A melhor saída é procurar ajuda profissional, amigos e familiares, além de dar um ponto final na história.

1 – Ele não quer que você trabalhe

A exigência de você não trabalhar, por parte do parceiro, pode ser um tanto arriscada. No início, o discurso de “provedor” é alimentado, como alguém que se preocupa com seu bem-estar.

Contudo, a decisão deverá partir de você. Se surgir o desejo de atividades externas e seu companheiro tentar barrar sua socialização, é extremamente alarmante.

Caso seja uma decisão do casal em que um trabalhe e o outro cuide das questões do lar, isso não significa abuso ou controle. O combinado não sai caro desde que todas as partes estejam de acordo.

2 – Ele mascara sua humilhação pública

Seu parceiro costuma fazer piadas em relação a você em público? Tome muito cuidado.

Ser alvo da pessoa amada, com inseguranças expostas, indica uma alta probabilidade de falta de amor e respeito. Não caia nas famosas frases “foi só uma brincadeira” para depois se repetir.

Mesmo na posição de errado, seu parceiro ainda pode achar um jeito de insinuar que o exagero foi seu, trocando o selo de “culpado” por “vítima”.

“Quando seu parceiro se recusa a falar ou evita falar sobre assuntos que lhe dizem respeito e o manipula para acreditar que seu ponto de vista não é válido, é outra forma de controle “, explica a psicoterapeuta Amanda Perl à BBC .

3 – Comparação dolorosa

Escutar frases do tipo: “Olha para fulano como ele é, gostaria que você fosse assim também” é um combo de destruição para a autoestima. Mudar quem você é não é uma atitude de amor.

Observe se seu parceiro cobra comportamentos seus em comparação a outras pessoas. Quem te ama de verdade jamais tentará te moldar para se enquadrar em suas vontades.