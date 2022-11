Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata; INCA estima mais de 65 mil novos casos por ano

Nesta quinta-feira (17) se celebra o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Este é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina, representando 29% dos diagnósticos da doença no Brasil. Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), 65.840 novos casos foram registrados a cada ano entre 2020 e 2022, o que acende o alerta para a necessidade de prevenção e tratamento.

A doença é silenciosa, como explica Leonardo Seligra, urologista da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC). “No estágio inicial, o câncer de próstata não causa nenhum tipo de sintoma. Eles começam a aparecer a medida que a doença se desenvolve e estão relacionados ao aumento da próstata: as idas ao banheiro aumentam, há dificuldade para urina, às vezes surge sangramento na urina, algum tipo de odor ou ardência para urinar e, eventualmente, em estágios ainda mais avançados, dores pelo corpo, como dor óssea, cansaço e dificuldade de respirar”, elenca o especialista.

Os fatores de risco para o câncer de próstata estão ligados ao envelhecimento e aos indivíduos de pele negra ou descendentes. O fato de outros homens da família terem sido acometidos pelo câncer de próstata também é sinal de atenção, assim como a obesidade, único ponto capaz de ser, de fato, prevenido. “Homens obesos têm maior propensão ao câncer de próstata e, por isso, a prevenção se resume justamente a uma boa qualidade de vida em relação à dieta, alimentação pouco gordurosa, rica em fibras, verduras e frutas, além de atividade física para evitar o ganho de peso”, diz Seligra.

Avaliação médica

A recomendação da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) é que os indivíduos que tenham fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata comecem a investigação para a detecção precoce já aos 45 anos.

Pra todos os outros homens, o recomendável é o acompanhamento a partir dos 50 anos. O médico irá definir, a depender do resultado dos exames, se a avaliação será anual, a cada dois anos ou mais frequente.

Efeitos da pandemia

O urologista da FMABC ressalta que a pandemia da covid-19 fez com que houvesse um declínio não só de medidas para a prevenção do câncer de próstata como também do tratamento da doença.

“Existe um estudo da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo que constatou que houve uma queda de até 50% do número de pacientes tratados de câncer de próstata no período. Se a gente imaginar que 65 mil novos casos de câncer são diagnosticados por ano, nós deixamos de tratar pelo menos 30 mil pacientes”, destaca.

Seligra lembra que quando a detecção precoce da doença é feita, as chances de cura são muito altas. “Estamos falando de 90% ou mais de chance de cura. Se deixamos de fazer esse diagnósticos, muitos pacientes podem provavelmente agora estar em estágios mais avançados da doença, e o tratamento pode não ser mais eficaz visando a cura”, lamenta.