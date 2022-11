Estes são os principais sintomas DE CADA VARIANTE da covid-19

Com o aumento de número de casos de covid-19 e com a recomendação da volta do uso de máscaras para evitar o contato com o vírus, é preciso ficar atento aos sintomas. A covid-19 pode apresentar diversos sinais, indo de uma simples gripe até mesmo a uma pneumonia grave. Segundo o site Tua Saúde, os sintomas principais são:

Tosse seca e persistente;

Febre acima de 38º C;

Cansaço excessivo;

Dor muscular generalizada;

Dor de cabeça;

Garganta inflamada;

Coriza ou nariz entupido;

Alterações do trânsito intestinal, principalmente diarreia;

Perda de gosto e olfato.

Também já foi detectado que em alguns pacientes a doença causa o chamado ‘dedos de covid’, que pode ser tanto indolor ou causar doe intensa, coceira inchaço, bolhas e pele áspera.

O aparecimento da doença pode ser entre o segundo ou o 14º dia de infecção e é normalmente notado pelo cansaço excessivo, dor de cabeça e dor no corpo. Por ser parecer com a gripe, é imprescindível que o teste seja feito para detectar a doença e tomar os cuidados necessários.

Principais sintomas de cada variante

Os sintomas do vírus SARS-CoV-2 pode mudar de acordo com a variante, sendo alguns deles mais leves e outros mais intensos.

Alfa: perda ou alteração do olfato ou paladar, perda do apetite e calafrios;

perda ou alteração do olfato ou paladar, perda do apetite e calafrios; Beta: cansaço excessivo, vômito e diarreia;

cansaço excessivo, vômito e diarreia; Gama: cansaço excessivo, vômito e diarreia;

cansaço excessivo, vômito e diarreia; Delta: dor de cabeça, coriza, espirros constantes;

dor de cabeça, coriza, espirros constantes; Ômicron: dor de cabeça, coriza, congestão nasal e cansaço excessivo.

É importante compreender que, independente da variante, algumas pessoas podem não apresentar nenhum sintomas ou apenas um ou mais sintomas, ou ainda alguma pessoa com uma variante gama, por exemplo, apresentar os sintomas de outras. Os testes laboratoriais servem justamente para detectar qual é o tipo de variante.

