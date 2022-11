Um portal de energia ficou aberto recentemente para pedir ao Universo boas energias e coisas boas para cada um dos seres que habitam o planeta terra.

Quem aproveitou encontrou respostas, o início e o fim dos ciclos para seguir em frente, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

Agora, falta pouco tempo para o Natal trazendo muita alegria no coração, deixando tudo mais bonito e o clima é de esperança. Isso atrai prosperidade, sucesso, amor e sorte.

Estes são os 5 signos do zodíaco que vão ter mais sorte este fim de semana:

Touro

Os nativos deste signo adoram estabilidade, conforto e detestam perder dinheiro. Por isso, neste final de semana eles devem ser bem práticos e estimular a criatividade para produzir mais. Será tão fácil para eles abordarem um negócio, que contornarão as complicações e conseguirão melhorar vertiginosamente essas finanças.

Leão

São líderes natos, enxergam oportunidades em tudo que aparece e seu caráter forte os torna firmes e decisivos na hora de fechar negócios. Então nos próximos dias eles vão conseguir resolver algumas coisas que estavam estagnadas e tudo vai fluir tão bem que a fortuna chegará às suas mãos e eles terão que ser inteligentes para saber como administrá-la.

Virgem

Analíticos e práticos, essas duas virtudes dos nativos deste signo os fazem resolver imediatamente quando têm um problema financeiro. Este fim de semana eles estarão muito proativos porque precisam resolver algumas dívidas. Mas um dinheiro que eles não esperavam chega até eles e cairá como uma luva porque eles farão um investimento que aumentará suas finanças. Aproveite que as estrelas estão do seu lado.

Capricórnio

Ambicioso por natureza, então neste fim de semana você estará 100% ativo para conseguir aquele pouco mais que o deixará solto e confortável. Por serem tão disciplinados, farão movimentações financeiras importantes para obter lucros. A recomendação é aproveitar o momento para economizar para o futuro.

Peixes

Apesar de ser um signo muito prudente e temeroso para investir, esta é a hora de dar tudo nos negócios para fazer as finanças crescerem. Farão isso com tanta certeza que as perspectivas de sucesso são muito altas e devem aproveitar porque a energia é dada para obter o dinheiro necessário para investimentos futuros.

