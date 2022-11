4 perfumes importados, baratos e elogiados

Se você acha que todos os perfumes importados são caros, você está completamente errado. É possível encontrar na perfumaria importada fragrâncias com bia qualidade e com preço de perfume nacional ou até mesmo mais barato. Veja quatro delas a seguir 4 da mesma marca indicados pelo youtuber Junior Barreiros.

La Petite Fleur Blanche - Paris Elysees (feminino)

Um perfume com um nome grande, mas de preço curto. La Petite Fleur Blanche da marca Paris Elysees é uma fragrância floral ideal para o uso noturno e para o inverno. Seu aroma lembra um importado mais caro, o La Vie Est Belle, de Lâncome. É um perfume sexy e sedutor com boa fixação e projeção.

As notas de topo são Pêssego e Bergamota. As notas de coração são Flor de Íris, Frutas Vermelhas, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha, Patchouli ou Oriza, Fava Tonka e Almíscar Branco.

Vodka Man - Paris Elysees (masculino)

O perfume tem inspiração em 212 VIP Man, da marca Carolina Herrera, um dos perfumes masculinos mais utilizados de todos os tempos. Seu uso também é indicado para à noite, mas também funciona de dia, caso a temperatura esteja baixa. Deixa a desejar na sua fixação e projeção.

A fragrância contém notas de topo em Cardamomo e Mandarina. As notas de coração são Hortelã e Pimenta e as notas de fundo são Notas Atalcadas e Notas Amadeiradas.

La Petite Fleur Secrète Paris Elysees (feminino)

Sua inspiração é Olympéa, de Paco Rabanne. Possui notas florais, com base bem adocicada. Fixa e projeta bem.

As notas de topo são Jasmim Aquático, Tangerina e Flor de Gengibre. As notas de coração são Sal e Baunilha e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar Cinzento e Cashmeran.

Vodka Diamond Paris Elysees (masculino)

Segundo o especialista, esse perfume é pouco comentado entre os perfumistas, mesmo sendo ‘excelente’. Seu aroma se assemelha a outro perfume importado pouco conhecido: o Drakkar Noir, de Guy Laroche. Por misturar muito bem o floral com o amadeirado, é um perfume coringa, que pode ser utilizado em qualquer estação e em qualquer momento do dia.

As notas de topo são Bergamota e Limão. As notas de coração são Vetiver e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha e Sândalo.