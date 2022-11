Quantas vezes você já teve covid? Estudo indica que quanto mais você se infecta, mais perigo você corre

A alta no número de infecções por covid e suas variantes estão deixando em alerta diversos países. O Brasil registrou de segunda para terça-feira (15) o número de 2.073 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Com o aumento de número de casos, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) indicou a volta do uso de máscaras como forma de prevenção.

Mesmo quem já teve a doença está sujeito à reinfecção. Um estudo publicado no site ‘Nature Medicine’ indica que as consequências do coronavírus se tornam ‘mais complicadas’ de acordo com o número e vezes que o paciente é infectado. “Nossa pesquisa mostrou que contrair uma infecção pela segunda, terceira ou quarta vez contribui para riscos adicionais à saúde na fase aguda. Ou seja, nos primeiros 30 dias após a infecção e nos meses após a infecção”. explicou o epidemiologista clínico da Universidade de Washington e autor do estudo, Dr. Ziyad Al-Aly.

O especialista diz que os resultados deste estudo são um alerta para as pessoas que acham que estão completamente imunes por receberem a vacina ou por já terem sido infectadas pelo covid anteriormente.

Quais são os novos riscos?

Quanto maior o número de reinfecções, maiores as chances do desenvolvimento de outras condições, sugere a pesquisa. Conforme informado pelo Meganotícias, o paciente pode desenvolver síndromes que afetam órgãos como pulmões, o coração ou o cérebro. Também pode ocorrer o aumento de chances de desenvolvimento de doenças como diabetes, problemas renais ou ainda problemas de saúde mental.

“As pessoas devem fazer tudo o que puderem para evitar reinfecções, como tomar todas as vacinas e ficar em casa quando estiverem doentes. Além disso, você precisa tomar a vacina contra a gripe para prevenir doenças. Precisamos fazer todo o possível para reduzir o possibilidade de termos uma epidemia dupla de COVID-19 e influenza”, concluiu o médico.

