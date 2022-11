Por que tantas celebridades estão investindo no mercado de cannabis?

A legalização da maconha já é realidade em diversos países e, só nos estados americanos, já atingiu mais de 30 e continua sua posição firme em toda a América. Além de mudar a mentalidade e as atitudes dos americanos comuns, o processo de legalização abre muitas portas de negócios para pessoas ricas, como as celebridades.

Muitos estão com suas próprias fazendas e criaram uma identidade de marca única para seus consumidores fiéis. Então, se você vai aos EUA, provavelmente a loja de maconha mais próxima é de uma de suas celebridades favoritas. Continue lendo para ver alguns exemplos de cantores e atores de cinema famosos que decidiram entrar no negócio.

Por que o mercado da cannabis atrai celebridades?

As coisas são bem simples aqui: trata-se de muito dinheiro. A indústria da cannabis está apenas começando seu caminho glorioso nos EUA, com imensa promessa de crescimento nas próximas décadas. Portanto, toda pessoa com visão de futuro com algum dinheiro sobrando e desejo de montar uma startup sustentável com potencial de crescimento sólido considera o cultivo de maconha uma grande oportunidade hoje.

Confira algumas celebridades que investiram no negócio

Snoop Dogg

Uma discussão sobre celebridades envolvidas no negócio de maconha seria incompleta sem Snoop Dogg. Este famoso ator e cantor de rap já se tornou sinônimo de maconha devido ao seu uso ativo, músicas que falam sobre a flor e participação em filmes relacionados à maconha. Ao contrário do que muitos podem sugerir, Snoop Dogg mostrou-se altamente consistente e razoável em sua atitude empresarial. A marca que ele lançou em 2015, Leafs by Snoop, goza de grande popularidade desde o início devido à qualidade de seus produtos comestíveis e ervas.

Jim Belushi

Jim Belushi, uma estrela de Hollywood dos EUA reconhecível por pessoas de várias gerações, lançou sua marca Belushi’s Farm em 2015. A fazenda opera em uma enorme área para cultivar cannabis orgânica de nível premium para uso médico e recreativo. Belushi está muito envolvido no processo de crescimento e supervisiona todas as atividades por conta própria. Este negócio é um refúgio de cura pessoal para o ator, já que seu irmão mais velho John morreu de overdose de drogas. Assim, Belushi se comprometeu com a produção e distribuição segura e responsável de maconha para ajudar as pessoas a evitar o vício com risco de vida.

Seth Rogen

Outra história interessante de startup de maconha vem de Seth Rogen, uma estrela de cinema com um histórico de participação em várias comédias relacionadas à maconha. Rogen fez parceria com seu amigo Evan Goldberg e criou uma marca Houseplant. O ator afirmou que a nova marca era sua confissão de amor pela maconha, já que ele era um usuário diário de maconha com mais de 20 anos de experiência. Assim, ele transformou essa relação única com a maconha em um negócio criativo e atraente, oferecendo uma série de artigos para o lar e várias variedades únicas.

DJ Khaled

DJ Khaled lançou sua marca Blesswell em 2021. Sua ideia da marca foi fundida com a necessidade de autocuidado dos usuários, que ele viu no uso de produtos de maconha. Curiosamente, a mercadoria desta marca não inclui comestíveis ou variedades de ervas que você pode fumar. A Blesswell é especializada em produtos de higiene masculinos contendo CBD. Assim, você pode desfrutar do efeito relaxante do CBD usando os sabonetes corporais, esfoliantes de limpeza e óleos de higiene da empresa.

