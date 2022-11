Moda: Anya Taylor-Joy está trazendo de volta a anágua com looks inspirados em Bridgerton

Anya Taylor-Joy está trazendo de volta a moda do século 19. Em 10 de novembro, a fashion-taker participou do Harper’s Bazaar Women of the Year Awards vestindo nada além de lingerie inspirada em Bridgerton. Especificamente, Taylor-Joy foi ao tapete do Claridges Hotel, em Londres, vestindo uma saia Dior branca com ilhós e bralette combinando.

Como se a estrela de a O Gambito da Rainha não estivesse parecendo suficientemente uma boneca vitoriana, ela usava seu cabelo platinado em duas tranças baixas, contrastando perfeitamente toda a suavidade de seu conjunto com delineador preto borrado e um lábio vermelho ousado.

Esta é uma grande mudança de estilo do último look de tapete vermelho de Anya Taylor-Joy, um impressionante vestido de couro e látex com luvas combinando. Em 9 de novembro, a atriz compareceu à estreia de seu novo filme, O Menu, vestindo o conjunto azul elétrico Alexander McQueen, que apresentava um bustiê de couro justo e uma bainha assimétrica.

Depois de arrasar nas paradas de Londres na turnê de imprensa do O Menu, Taylor-Joy voltou a Nova York. “Curtos, mas doces grandes, para uma das minhas cidades natais, você foi sensacional”, escreveu ela no Instagram em 11 de novembro, aproveitando um momento para agradecer sua equipe de estilo por tirar sua aparência de imprensa do parque: “Você faz meus sonhos se tornarem verdade.”

Se há uma coisa que esperamos de Anya Taylor-Joy, é que ela nunca vai servir um momento decepcionante no tapete vermelho. Mal podemos esperar para o próximo look.

Nas telinhas, nós já sabemos que as atuações sempre melhoram. No filme O Menu, Ana iAnya Taylor-Joy e Nicholas Hoult viajam para uma ilha costeira para comer em um restaurante exclusivo onde o chef (Ralph Fiennes) preparou um cardápio farto, com algumas surpresas chocantes. Mal podemos esperar pela estreia, que será na sexta-feira, 17 de novembro.