Este é o suco perfeito para quem sofre com hipertensão e que leva 2 ingredientes

A hipertensão ou pressão alta como muitos popularmente conhecem, é uma condição de saúde que demanda obrigatoriamente o acompanhamento médico regular. E, além desta iniciativa crucial, algumas alternativas caseiras também podem ser somadas, dentre elas a possibilidade de investir em um suco natural.

E se você quer conferir como preparar uma deliciosa bebida e que leva apenas 2 ingredientes, basta acompanhar o texto até o final. As informações são do portal Tua Saúde.

Suco contra pressão alta

Lista de ingredientes:

1 pepino (cortado em pequenas rodelas);

Suco de 2 laranjas.

Modo de preparo:

Comece garantindo o suco das duas laranjas;

Feito isso, corte o pepino e adicione ambos no liquidificador;

Antes ou depois de bater, se quiser, acrescente gelo;

Agora, ligue o liquidificador e misture até que obtenha um conteúdo homogêneo;

Então, bastará você tomar seu suco sem coar e adoçar.

Assim como apontado no início do conteúdo, quando pensamos em pressão alta é necessário que você assegure as visitas ao médico. Em caso de sintomas ou suspeitas, busque imediatamente um hospital.

Queremos lembrá-lo que mesmo sendo positivo, o conteúdo que acaba de ler tem a proposta apenas informativa e não visa fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico.

