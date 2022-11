Coincidências cravam o Brasil como campeão da copa do mundo do Catar

A ansiedade pela Copa do Mundo de 2022, que se inicia no próximo domingo, 20 de novembro, é grande. Ainda mais pelo fato da Seleção Brasileira figurar entre as favoritas para levar a taça de campeã pela sexta vez.

Além dos números atuais da seleção e da qualidade técnica, outros fatores ‘de sorte’ mostram que o Brasil é o favorito para levar o mundial. Em seu TikTok, o usuário William Peres publicou um vídeo intitulado ‘A história se repete’, onde coincidências cravam a Seleção Brasileira campeã'.

França campeã

A primeira coincidência tem a ver com os anos das Copas. A Seleção Francesa foi a campeã em 1998 e na Copa do Mundo seguinte, realizada em 2002, foi a vez do Brasil. Em 2018 a França levantou a taça mais uma vez, logo 2022 “É DO BRASIL!”

Real Madrid campeão

Ainda no mundo do futebol, uma coincidência parecida se refere ao campão da ‘Champions League’. Em 2002, o Real Madrid da Espanha levou a taça da competição e em 2022 também.

Lula é eleito o presidente

Saindo do aspecto do futebol e indo para a política, uma outra coincidência que mostra que o Brasil é o próximo campeão está ligada às eleições presidenciais. Lula foi eleito Presidente do Brasil pela primeira vez em 2002. assumindo o cargo em 1º de janeiro de 2003. Vinte anos depois a história se repete: Lula foi eleito novamente após derrotar Bolsonaro e assume o cargo no começo de 2023.

Ou seja, passados 20 anos, a história se repete. Será que o Hexa da Seleção Brasileira vem nesta Copa do Mundo realizada no Catar?

