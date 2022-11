4 perfumes femininos do O Boticário para você adquirir na Black Friday

A Black Friday, que ocorre no dia 25 de novembro, sexta-feira, é uma das datas comerciais mais significativas do ano. Ela surgiu nos Estados Unidos e caiu no gosto dos brasileiros há algum tempo. As empresas brasileiras se apropriam da data para realizar promoções, não somente no dia 25, mas no mês de novembro inteiro.

Pensando nos descontos, o canal ‘Perfumando-se com a Suh’ listou perfumes do O Boticário que estão em promoção nesta ‘Black Week’ da marca. Confira:

Elysée Succès

Com um frasco elegante, esse perfume pertence a uma das linhas mais charmosas da marca. Elysée Succès é um chipre frutado lançado em 2021.

As notas de topo do perfume são Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. Já as notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro, Musgo e Almíscar.

Linda Summer

Segundo a especialista, o perfume já havia entrado em promoção na semana do consumidor e agora volta a ter desconto na Black Friday da empresa. Linda Summer é do tipo de frutado ideal para os dias quentes de verão, então é uma boa escolha para este fim de ano.

Lançado em 2016, as notas de topo são Frutas Tropicais, Pêssego, Bergamota, Limão e Pera. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Peônia, Narciso, Jasmim e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Aroma & Terapia

O desconto não é só em uma fragrância, mas sim em toda a linha Aroma & Terapia composta pelas colônias ‘Menos Stress, Por Favor’, ‘Energia pro Dia’e ‘Calma na Alma’. Segundo Suh, as frequente promoções da linha indica que ela provavelmente será descontinuada. Como indicação, a youtuber indica para aquelas pessoas que não conhecem adquirirem o ‘Menos Stress, Por Favor’.

Ele é composto por Antillone™, Bergamota, Mandarina e Flor de Laranjeira no topo. As notas de coração são Coco, Heliotrópio, Violeta e Jasmim e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Almíscar e Madeira de Âmbar.

Jasmim Sambac (Body Splash)

Não são somente os perfumes que vão entrar em promoção. o Body splash Jasmim Sambac também terá desconto. O produto da linha Nativa SPA contém Cassis, Limão Italiano, Mandarina e Pomela no topo, Jasmim Sambac, Jasmim Chinês, Scent Trek®, Heliotrópio e Damasco no coração e Creme, Baunilha, Almíscar e Benjoim no fundo.

