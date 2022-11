Top 6: perfumes nacionais que bombaram em 2022 e que você precisa conhecer

Seja clássico ou atual, alguns perfumes marcaram presença no ano de 2022 e foram bem comentados pelos especialistas e consumidores. Veja a seguir alguns perfumes que bombaram neste ano e que você precisa conhecer.

Impression Audaz Eau de Parfum

As notas de topo são Abacaxi, Bergamota e Limão. As notas de coração são Avelã, Cashmeran e Açafrão e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Âmbar, Madeira Guaiac, Cedro, Patchouli ou Oriza e Segredo Eudora.

Egeo Dolce Colors

As notas de topo são Morango, Mandarina e Cardamomo. As notas de coração são Peônia Rosa, Frésia e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Framboesa, Caramelo, Mousse de Leite, Almíscar e Cedro.

LEIA TAMBÉM: 3 perfumes masculinos nacionais com ‘FIXAÇÃO ETERNA’

Biografia

As notas de topo são Notas Verdes, Cassis, Pêssego, Abacaxi, Gerânio e Bergamota. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Frésia, Jasmim, Rosa, Orquídea e Íris e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Cedro, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Essencial Exclusivo Deo Parfum

As notas de topo são Notas Frutadas, Mandarina e Laranja. As notas de coração são Magnólia, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Zaad Eau de Parfum

As notas de topo são Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são Noz-moscada indonésia, Cedro, Cravo, Orquídea e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

Malbec

As notas de topo são Cedro da Virgínia, Incenso, Pimenta, Lima, Mandarina, Cassis, Limão de Amalfi, Bergamota, Folha de Violeta e Cardamomo. As notas de coração são Cedro, Patchouli ou Oriza e Sândalo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Âmbar, Benjoim e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes vintages que toda mulher deveria conhecer

⋅ 4 perfumes femininos da Natura que não saem da pele

⋅ 4 perfumes masculinos para dar de presente no amigo secreto