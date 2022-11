O mundo da perfumaria se renova a todo instante, mas existem algumas fragrâncias clássicas que, mesmo com o passar do tempo, continuam agradando quem sente.

Se você é do tipo de pessoa nostálgica que ama sentir aromas que te remetem ao passado, confira a lista a seguir elaborada pela youtuber Gisele Souza com os perfumes vintages que toda mulher deveria conhecer.

LouLou - Cacharel

Lançado em 1987, este é um perfume âmbar floral atalcado. Com um frasco diferente e com cores vibrantes, é um perfume ideal para as estações do outono e inverno e para o uso noturno. Pelo fato de ser um aroma forte, é preciso controlar o número de borrifadas.

As notas de topo são Ameixa, Canela Chinesa, Íris, Violeta, Anis, Lírio, Jasmim, Mimosa e Cássia. As notas de coração são Ylang Ylang, Heliotrópio, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Flor de Laranjeira e Tiaré do Tahiti e as notas de fundo são Incenso, Baunilha, Benjoim, Sândalo e Almíscar.

Anais Anais L’Original - Cacharel

Essa versão foi lançada em 2014, porém o perfume original é datado de 1978. Para a especialista, o perfume tem um aroma nostálgico pois é o perfume que sua mãe utilizava, com notas florais brancas. É um perfume bem jovial.

As notas de topo são Jacinto e Madressilva. As notas de coração são Lírio, Lírio-do-Vale, Jasmim, Ylang Ylang e Rosa e as notas de fundo são Musgo, Almíscar, Vetiver, Sândalo e Groselha Preta.

Amarige - Givenchy

“O perfume que é a cara das noivas”. É assim que Gisele descreve essa fragrância lançada em 1991. Amarige traz um aroma floral branco. Uma curiosidade: o nome é um anagrama que se refere a mariage, palavra em francês para casamento.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Pêssego, Ameixa, Néroli, Pau-Rosa, Mandarina e Violeta. As notas de coração são Tuberosa, Mimosa, Gardênia, Ylang Ylang, Jasmim, Acácia Branca, Cravo, Bagas Vermelhas, Groselha Preta, Cássia, Rosa e Orquídea e as notas de fundo são Sândalo, Baunilha, Notas Amadeiradas, Âmbar, Fava Tonka, Almíscar e Cedro.