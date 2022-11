O que acontece quando as estrelas mais densas e massivas – que também são super pequenas – colidem? Eles enviam explosões brilhantes conhecidas como kilonovas.

Como detalhado pela NASA, os teóricos suspeitam que ocorram periodicamente em todo o cosmos – perto e longe. Os cientistas em breve terão um observatório adicional para ajudar a acompanhar e até explorar esses eventos notáveis: o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman da NASA, que deve ser lançado em maio de 2027.

Os principais atores das quilonovas são as estrelas de nêutrons, os núcleos centrais das estrelas que colapsaram sob a gravidade durante as explosões de supernovas. Cada um deles tem uma massa semelhante à do Sol, mas tem apenas cerca de 10 quilômetros de diâmetro.

E quando eles colidem, eles enviam detritos se movendo perto da velocidade da luz. Acredita-se que essas explosões também forjam elementos pesados, como ouro, platina e estrôncio. Kilonovae dispara esses elementos pelo espaço, potencialmente permitindo que eles acabem em rochas que formam a crosta de planetas terrestres como a Terra.

Novo telescópio da NASA será responsável por esclarecer importante mistério espacial que intriga cientistas

Como detalhado pela NASA, cientistas do Observatório LIGO detectaram a colisão de duas estrelas de nêutrons primeiro com ondas gravitacionais – ondulações no espaço-tempo.

Quase simultaneamente, o Telescópio Gama Fermi da NASA detectou luz de alta energia. A NASA rapidamente se virou para observar o evento com uma frota mais ampla de telescópios e capturou o brilho desbotado dos detritos em expansão da explosão em uma série de imagens.

Nesta fase, o LIGO lidera o grupo na identificação de fusões de estrelas de nêutrons. Ele pode detectar ondas gravitacionais em todas as áreas do céu, mas algumas das colisões mais distantes podem ser fracas demais para serem identificadas.

Roman está definido para se juntar à busca do LIGO, oferecendo qualidades complementares que ajudam a “preencher” a equipe. Roman é um telescópio de pesquisa que varre repetidamente as mesmas áreas do céu.

Ainda de acordo com as informações, Roman fornecerá aos pesquisadores uma ferramenta poderosa para observar kilonovas extremamente distantes. Isto é devido à expansão do espaço. A luz que deixou estrelas bilhões de anos atrás é esticada em comprimentos de onda mais longos e mais vermelhos, conhecidos como luz infravermelha, ao longo do tempo.

Texto com informações da Agência Espacial Americana