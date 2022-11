Maquiagem Douyin: a técnica coreana que deixa sua pele com efeito natural

A euforia pelas rotinas de beleza orientais trouxe consigo uma nova tendência: a maquiagem douyin. Agora, como se fosse um filtro do Instagram ou do TikTok, essa técnica que já invadiu as redes conseguiu reinventar a famosa maquiagem sem cara de maquiagem, nos dando um look mais natural.

Veja abaixo como conseguir esse efeito de filtro de Instagram.

O que é maquiagem doujin?

Tomando as rotinas de beleza coreanas mais populares, a maquiagem douyin é a combinação de várias técnicas de beleza orientais que praticamente conseguem criar uma variação muito mais original e exótica sem maquiagem. Segundo a Glamour, ela surgiu como um look estético no estilo boneca de porcelana, inspirado numa imagem terna, natural e marcadamente romântica.

Suas principais marcas são uma pele impecável, um visual amplificado com delineador sutilmente marcado e lábios aveludados. Claro, um plus a mais é utilizar tons de rosa, tanto nas sombras, blushes e batons. Por isso, esse tipo de maquiagem também é conhecido como look Little Red Book.

Como conseguir uma maquiagem douyin perfeita?

Prepare sua pele

Comece hidratando sua pele com um bom sérum e um hidratante nutritivo, seguido de uma leve camada de maquiagem e corretivo, serão os principais passos para preparar a pele, conseguindo um visual impecável.

Além disso, é ideal optar por fórmulas leves em gel ou mousse, para manter o efeito de pele nua, mas, ao mesmo tempo, fazer com que pareça uma porcelana lisa e sutilmente brilhante.

Destaque seu olhar

Se há algo que se destaca na maquiagem douyin, com certeza é o visual. Para fazer isso, as sutis técnicas coreanas de contorno dos olhos se tornam as protagonistas para aperfeiçoar o formato dos olhos. Entre os mais populares, o Aegyo Sal — mais conhecido por dar um efeito sorridente ao rosto — consegue ampliar e realçar ao máximo os olhos, enfatizando a linha sob os olhos.

Por outro lado, o delicado delineado gatinho e o uso de pequenas e finas séries de cílios postiços estrategicamente agrupados em determinadas áreas do olho, são quase obrigatórios para obter um visual cativante e digno de boneca, ajudando até mesmo a levantar o olhar e disfarçando as palpebras caídas.

Aposte nos lábios aveludados

Claro, os lábios também desempenham um papel importante, com os lábios borrados sendo o acabamento estrela para obter uma cor natural, embora, sim, com um acabamento perfeito no estilo de filtro Instagram ou TikTok.

Essa técnica consiste em escolher um batom em tom rosa fosco —muito parecido com a cor natural dos lábios— e aplicá-lo, esfumando de dentro para fora, à medida que se aproxima do canto e do contorno dos lábios. Para fazer isso, basta usar a ponta dos dedos para dar um efeito aveludado perfeito.

Adicione um toque de brilho e cor

E para o toque final, os pigmentos rosa cintilantes são a chave para uma maquiagem douyin perfeita. Para fazer isso, você só precisa optar por blushes, sombras e batons em tons de rosa. Por outro lado, iluminadores perolados com certos brilhos também podem selar a maquiagem, dando ao rosto um brilho estilo filtro do Instagram. Aqui a chave é aplicá-lo nas pálpebras, nos canais lacrimais e nos lábios, logo acima do arco do cupido.

Mantenha simples!

Por fim, lembre-se que o segredo da maquiagem douyin está em sua simplicidade e acabamento natural. Assim, embora sejam utilizadas múltiplas técnicas e cosméticos, o objetivo é manter um look chic sem esforço e quase imperceptível, no estilo sem maquiagem.

Agora sim, pronta para usar a maquiagem douyin?