Inteligência Artificial faz previsão sobre seleção que vencerá o Mundial do Catar

A aproximação do começo das primeiras partidas do Mundial do Catar já movimenta o mercado de apostas em todo o mundo. Qual seleção vai levar a Copa do Mundo para casa neste ano?

O mundo científico também está antenado com um dos maiores eventos esportivos do planeta e resolveu usar seus predicados acadêmicos para tentar responder a mesma pergunta.

Utilizando a Inteligência Artificial (AI), cientistas da Universidade de Insbruck, na Áustria, fizeram predições sobre quem tem mais chances de levar o caneco para casa.

O cálculo gerado pelo robô se baseia em quatro informações; um modelo estatístico para a “força do jogo” de cada país que usa dados de todos os jogos internacionais de cada seleção nos últimos anos, dados das cotas de apostas nas 28 casas de apostas mais famosas, valor de mercado e país de origem de cada seleção e, por último, mas não ,menos importante, um modelo de aprendizagem automática que combina fontes distintas e otimiza as informações.

“Decidimos utilizar nossa abordagem de aprendizado automático, que utilizamos com êxito em torneios anteriores, para fazer prognósticos probabilísticos”, explicou Achim Zeileis, autor do estudo

Os autores do estudo simularam o mundial umas 100 vezes, partida por partida, seguindo o cronograma de jogos sorteados e as regras da Fifa e frisaram que o resultado “fornece probabilidades, e não certezas”.

Quem deve ganhar a Copa do Catar, segundo a IA

O principal candidato a levantar o troféu no final do torneio, de acordo com as simulações feitas pela IA, no dia 18 de dezembro, data da final do campeonato, é ninguém menos do que a Seleção do Brasil, com 15% de probabilidade.

Abaixo da Seleção Brasileira, foram apontadas outras seleçãos que também fortes possibilidades de levar o título, como Argentina (11,2%). Países Baixos (9,7%), Alemanha (9,2%), França (9,1%) e Espanha (7,5%). (Com Fayer Wayer)