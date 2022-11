Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 18 de novembro de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar novembro de 2022!

Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 15 a 18 de novembro de 2022:

Áries

Terá muitas tarefas pendentes de trabalho ao longo da semana, lembre-se de que seu signo é sempre dominado pela responsabilidade e é por isso que você cumpre tudo o que está encarregado.

Os casados ou com companheiro terão uma semana para aproveitar. Os solteiros vão procurar um amor do passado e terão muita sorte com Capricórnio ou Virgem.

Seus números da sorte são 03 e 29, sua cor é vermelho escuro. Lembre-se que o dinheiro é como o amor: se você não cuidar, acaba, então tente medir seus gastos e não compre muitas coisas.

Touro

Semana de muito bom humor e ótima aparência, você vive um momento de renovação. Lembre-se que o seu signo é muito decidido e quase nunca ouve os conselhos de ninguém, mas geralmente tudo dá certo.

No seu trabalho será uma semana de reuniões e pressão para o final do mês, lembre-se de ter paciência. Um amor do passado virá até você.

Seja prudente: beba mais água e consulte seu médico para um check-up. Amarelo é a sua cor de abundância.

Gêmeos

Você aproveitará seu tempo em assuntos de trabalho, lembre-se que seu signo é muito comprometido com seus projetos, por isso é sempre o chefe de sua área de trabalho, apenas tome cuidado com a inveja de seus colegas.

Procure estudar mais, lembre-se que seu signo é dominado por ser dois ao mesmo tempo, um bem aplicado e o outro divertido, preserve seu equilíbrio emocional.

Você se arrepende de deixar um amor da sua vida, mas tudo tem solução, apenas tente conversar e fazer as pazes com essa pessoa.

Verde é a sua cor na semana. Para os solteiros de Gêmeos, será uma semana de amor sem compromisso .

Câncer

Você analisará uma mudança em sua vida profissional e iniciará seu próprio negócio, lembre-se de que está nesse momento de crescimento profissional. Amarelo é a sua cor de sorte.

Lembre-se que nem tudo vai correr bem para nós , também temos que aprender com nossos erros e mais em assuntos pessoais.

Seu signo é água e você está sempre em busca de um relacionamento formal, então está na hora de alcançá-lo. Tente colocar em dia seus pagamentos com cartão e dívidas passadas.

Procure ter uma alimentação mais saudável. Em questões de trabalho, será revisado, então é bom manter tudo em ordem.

Leão

Será uma semana para refletir e tentar entender o que você está vivenciando em assuntos pessoais, precisará amadurecer e deixar de lado aquele tempo de diversão descontrolada.

Você é o mais engraçado e sociável dos signos do zodíaco, e é por isso que sempre tem que organizar suas reuniões de família.

Tente se exercitar mais para liberar o estresse. Um amor do passado voltará para você e falará em voltar, mas tente fechar esse círculo.

Virgem

Haverá mudanças muito fortes em sua vida e elas serão para melhor. Mais sorte virá para você em assuntos pessoais. Você está no seu melhor momento, então deve atingir todas as metas que tem em mente antes do final do ano.

Você vai pagar suas dívidas de cartão de crédito, seu signo gosta de aproveitar as ofertas e agora é o momento ideal para comprar presentes para as temporadas promocionais.

Uma pessoa do signo de Áries ou Gêmeos vai te procurar, tente ser forte e não estrague seus planos por causa de situações passadas. Os solteiros terão o verdadeiro amor do signo de ar.

Cuide melhor de sua garganta e pulmões. Você mudará seu visual e seus números da sorte serão 04 e 20, sua cor é verde forte.

Libra

Você terá as soluções para resolver os problemas de sua vida amorosa e profissional, seu signo alcançará o que se propõe devido à sua inteligência natural e perseverança.

Embora você também seja um dos mais queridos da família e sempre tente ajudar, às vezes é melhor ficar longe de problemas e só ajudar quando solicitado. Suas cores da fortuna são branco e amarelo.

Cuide da ansiedade e dos nervos, procure dormir mais e deixe os pensamentos negativos de lado. Lembre-se que algo melhor sempre virá, você só precisa tomar decisões para crescer.

Escorpião

Terá a ajuda das estrelas para que possa alcançar seus objetivos. Você tem que medir suas ações quando fica com raiva porque fala sem pensar, deve ter mais cuidado.

Você é o líder natural, sendo seguido em todos os lugares, aproveite essa virtude.

Às vezes você pensa em deixar seu parceiro porque sente que ele não o entende, lembre-se de que seu signo é muito complicado em sua maneira de ser e é por isso que você se sente assim, pense bem e tome a melhor decisão, lembre-se disso Escorpião nunca estará sozinho em sua vida

Sagitário

Você fará todos os pagamentos pendentes que tiver para administrar melhor sua vida e seu tempo. Seu signo é sempre muito importante no ambiente de trabalho por causa de sua liderança, mas procure não se estressar e mantenha essa postura de ser forte diante dos problemas .

Não seja tão ingênuo em questões de amor, você não deve dizer sim para tudo, lembre-se que às vezes você ganha perdendo.

Em questões de dinheiro, você recebe um aumento ou um bônus, invista em você e compra roupas porque seu signo sempre gosta de se destacar.

Para o sagitariano solteiro, virá um signo de fogo, amor verdadeiro, que será muito formal. Suas cores são azul e amarelo .

Capricórnio

Nos dias de hoje você terá a sorte de definir contratos de trabalho , lembre-se que seu signo vai mais longe com sua vontade e ações de crescimento.

Esta semana será muito boa para você, apenas tente controlar seus impulsos e raiva. Cuide da inveja e das más energias que o cercam.

Tente ser mais carinhoso com seu parceiro, para que o relacionamento se consolide. Caminhe mais para ter mais conexão com o divino , quando você está em movimento avança em direção ao espiritual e místico.

Capricornianos solteiros terão um amor de Áries ou Virgem que será muito duradouro. Cores são azul e laranja.

Aquário

Serão dias de crescimento profissional, é hora de tomar decisões para buscar novos caminhos, deixe os medos de lado pois seu carisma e força o ajudarão a obter mais rendimento para seu desempenho no trabalho, não esqueça que você está preparado para grandes desafios.

Tenha cuidado com amigos ou colegas que fazem algum trabalho obscuro para você para que as coisas dêem errado em sua vida, tente se proteger.

Uma corrente de energia positiva chegará em questões de dinheiro e abundância, então aproveite essa sequência para fazer todas as mudanças necessárias em sua vida pessoal. Cores são verde e azul.

Peixes

Semana de estar de bom humor para realizar diferentes atividades , uma energia positiva chegará até você, com a qual crescerá mais pessoalmente, fará todas as mudanças que tiver em mente. S

eu signo precisa do mar e de lugares com água para que sua energia espiritual cresça, então prepare umas férias. Em seu trabalho haverá mudanças.

No trabalho também pode haver alguém apaixonado por você, deixe seus sentimentos claros e diga o que sente. Seus números da sorte são 18 e 70 , suas cores de prosperidade são azul e amarelo.

Não tenha medo do que vão dizer, você deve ser forte porque está no melhor momento da sua vida e às vezes a fofoca só quer te assustar.