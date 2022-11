WhatsApp: Truque simples para evitar que a memória do seu celular se encha com as fotos e vídeos que você recebe no app

Como já detalhamos anteriormente, por padrão, as configurações do WhatsApp estão definidas para baixar imagens automaticamente utilizando sua conexão de dados móveis para que você tenha acesso às suas fotos rapidamente.

Os arquivos de áudio e vídeo serão baixados automaticamente apenas quando você estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

No entanto, como detalhado pelo blog da plataforma, o download automático pode encher rapidamente a memória do seu celular.

Em alguns grupos (por exemplo), o envio constante de arquivos pode contribuir com o problema. Uma solução, é desabilitar a função e só realizar o download de arquivos mais importantes.

Truque simples para evitar que a memória do seu celular se encha com as fotos e vídeos que você recebe no app

Se você configurar o download automático para ‘Nunca’, seus vídeos não serão baixados automaticamente.

No entanto, ao tocar no botão de reprodução, os vídeos começarão a ser reproduzidos automaticamente e continuarão o processo de download em segundo plano. Confira como:

No Android

Para configurar o download automático de fotos, vídeos ou arquivos de áudio, abra o WhatsApp e, em seguida, toque em Mais opções > Configurações > Armazenamento e dados > Download automático de mídia.

Nunca: Os arquivos de mídia nunca serão baixados automaticamente. Você terá que tocar em cada arquivo para baixá-los manualmente.

Wi-Fi: Os arquivos de mídia serão baixados automaticamente quando seu celular estiver conectado a uma rede Wi-Fi, como a internet da sua casa.

Wi-Fi e dados celulares: Os arquivos de mídia serão baixados automaticamente quando seu celular estiver conectado à internet.

No iOS

Para mudar suas configurações, abra o WhatsApp e toque em Configurações > Armazenamento e dados.

Você pode escolher quando o WhatsApp fará o download automático de fotos, áudio, vídeos e documentos. Toque em cada tipo de arquivo de mídia e selecione Nunca, Wi-Fi ou Wi-Fi e dados celulares.

