Terra vai atingir 8 bilhões de pessoas nesta terça-feira. Quais são os impactos disso?

A Organização das Nações Unidas (ONU) já havia anunciado o feito há algum tempo, e agora ele está prestes a se cumprir. Nesta terça-feira, dia 15, você vai participar de algo histórico: o mundo vai atingir a marca de oito bilhões de pessoas. E o número só tende a aumentar. As projeções apontam que serão 8,5 bilhões de pessoas em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. E quais são os impactos disso?

“Esta é uma ocasião para celebrar nossa diversidade, reconhecer nossa humanidade e admirar os avanços na saúde que aumentaram a longevidade e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materno-infantil”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres. Contudo, ele reforça sobre os impactos e responsabilidades: “Ao mesmo tempo, é um lembrete sobre a nossa responsabilidade compartilhada de cuidar de nosso planeta. É também um momento para refletir que ainda estamos aquém dos nossos compromissos com o outro”, acrescentou.

Desafios

Segundo o site Tecmundo, desafios como fome, trabalho, saúde, qualidade de vida, sustentabilidade, garantia de direitos serão ainda maiores com a chegada do oitavo bilionésimo habitante. Países como Congo, Filipinas, Índia, Egito, Etiópia, Tanzânia, Nigéria e Paquistão precisam de maior atenção pois os dados mostram que são as localidades de maior concentração populacional.

A conta é simples: quanto mais gente, maiores são os usos de recursos naturais e os efeitos ambientais no mundo inteiro. Por isso, algumas metas são discutidas na 27ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas (COP270), que contará inclusive o presidente Lula, que irá assumir o cargo a partir de 2023, para falar sobre os impactos das mudanças climáticas.

“O rápido crescimento populacional dificulta a erradicação da pobreza, o combate à fome e a desnutrição, e o aumento da cobertura dos sistemas de saúde e educação”, diz Liu Zhenmin, subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais.

