Relacionamento: 4 formas de ter compaixão de si mesmo

Durante a trajetória no mundo, cada indivíduo aprende a lidar consigo mesmo e com o próximo de modos diferentes. A partir do ponto em que relações são construídas, é necessário encontrar um equilíbrio sobre o limite estabelecido para com o semelhante.

É comum em relacionamentos amorosos, por exemplo, a necessidade excessiva de agradar ao parceiro, colocando-o como o centro de tudo. Seja em qualquer âmbito, pessoas não devem ser postas como prioridade em sua vida. Desta forma, você entregará o controle de quem você é a ela.

“Sou passivo com as pessoas, mas pego pesado comigo mesmo...”

“Muitas pessoas acham fácil ser compassivo com os outros, mas lutam para ser autocompassivas. Compaixão significa simplesmente ser gentil consigo mesmo e com os outros. Para direcioná-lo a si mesmo, pense em como você trataria um ente querido em necessidade e trate a si mesmo. dessa forma”, explica o autor PhD., Toni Bernhard, ao portal Psychology Today.

Ao se colocar abaixo de outras pessoas, você acaba tendo a facilidade de ser empático com elas, mas elimina toda a compaixão necessária para si mesmo. Caso tais tratativas se tornem um hábito, seu amor-próprio será colocado em xeque.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere as quatro formas – eficazes, quando aplicadas – de ter compaixão de si mesmo e não comprometer o autorrespeito.

4 caminhos para aprender a pegar leve consigo mesmo

1. Peça ajuda quando precisar: Aprenda que contar com as pessoas não faz de você alguém fraco. Sinais de orgulho também envolvem falta de amor-próprio.

2. Pare de tentar se concertar o tempo todo: Você é um ser humano com limitações, não um projeto de autoaperfeiçoamento

3. Aprenda a dizer “não” quando necessário: Este é um dos passos mais difíceis para algumas pessoas. Não tenha medo de colocar a si mesmo em primeiro lugar! Às vezes é preciso negar algumas coisas aos outros.

4. Não culpe a si mesmo quando as coisas não saírem como planejadas: Aproveite as surpresas ao longo do caminho!